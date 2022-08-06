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إردوغان: تركيا ستدفع ثمن جزء من الغاز الروسي بالروبل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 08:22 مساء
إردوغان: تركيا ستدفع ثمن جزء من الغاز الروسي بالروبل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) مستقبلا نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي، 5 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، أن بلاده ستبدأ دفع ثمن جزء من وارداتها من الغاز الطبيعي الروسي بالروبل. وأُعلن ذلك أولا في بيان للكرملين، مساء الجمعة، بعد أكثر من أربع ساعات من المحادثات بين إردوغان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي على البحر الأسود.

وتقود الولايات المتحدة جهودا دولية لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا في فبراير. لكن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو» حاولت البقاء على الحياد في الصراع بسبب اعتمادها الكبير على الطاقة الروسية، حيث كانت موسكو مصدر حوالي ربع واردات أنقرة من النفط و45% من مشترياتها من الغاز الطبيعي العام الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن إردوغان قوله لصحفيين أتراك خلال رحلة العودة من سوتشي: «نحن، تركيا، بابنا مفتوح للجميع»،  وأضاف: «من الأمور الجيدة التي حدثت في زيارة سوتشي هو أننا اتفقنا على (مسألة الدفع) بالروبل مع (فلاديمير) بوتين».

- بوتين وإردوغان يتفقان على تعزيز التعاون في الاقتصاد والطاقة

فوائد لتركيا من دفعها بالروبل 
وتابع «بما أننا سنقوم بهذه التجارة بالروبل سيدر ذلك الأموال على تركيا وروسيا». ولم يوضح إردوغان ولا المسؤولون الروس أي جزء من الغاز سيغطى بمدفوعات الروبل. ومن شأن تجنّب دفع ثمن الغاز بالدولار مساعدة تركيا على حماية احتياطاتها المتناقصة من العملة الصعبة.

وأنفقت الحكومة التركية عشرات مليارات الدولارات العام الماضي في محاولة لدعم الليرة التركية في مواجهة تدهورها خلال أزمتها الاقتصادية الأخيرة.

وتحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على مستوردي الطاقة الروسية لعدم الدفع بالروبل بهدف الحد من قدرة موسكو على شن حربها ضد أوكرانيا.

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