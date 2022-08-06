اليونان ترحل روسيًا متهمًا بغسل الأموال إلى الولايات المتحدة.. وموسكو تتدخل

القاهرة - بوابة الوسط

قامت اليونان بترحيل خبير روسي في العملات المشفّرة إلى الولايات المتحدة، وهو متهم في فرنسا بغسل الأموال.

عملية الترحيل جاءت بعد ساعات من خروج الخبير ألكسندر فينيك من السجن، حسبما أعلنت محاميته أمس الجمعة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت المحامية زوي كونستانتوبولو إن موكلها وُضع على متن طائرة خاصة متّجهة إلى الولايات المتحدة، دون أن يُسمح له بطلب اللجوء في اليونان.

حكم بالسجن خمس سنوات في فرنسا ضد المتهم الروسي

وسلّمت السلطات الفرنسية بعد ظهر الخميس الماضي الرجل البالغ من العمر 43 عامًا إلى اليونان، بعد أسابيع قليلة على الحكم الأخير الصادر عن محكمة النقض في باريس، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا، بسجنه خمسة أعوام بتهمة غسل الأموال.

وقضى فينيك عاميْن في السجن بعدما رحّلته اليونان. وكان قد أوقف في يوليو 2017 في منتجع في هالكيديكي الساحلية (شمال) وقررت حينها اليونان تسليمه إلى فرنسا، فيما كانت روسيا والولايات المتحدة تطالبان أيضًا بترحيله.

وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة، مثل أمام قاضية فدرالية أمس الجمعة في سان فرانسيسكو، حسبما أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان.

وفينيك متّهم بـ21 تهمة، منها انتحال شخصية وتواطؤ في الاتجار بالمخدّرات وغسل الأموال.

الخبير الروسي متهم في قضية غسل أموال بقيمة 4 مليار دولار

ويتهم الادعاء ألكسندر فينيك بأنه «شغّل منصة BTC-e، وهي منصة إجرامية لتبادل العملات المشفرة قامت بغسل أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات الإجرامية».

ولفت القضاء الأميركي إلى أن هذه المنصة «سهّلت معاملات للمجرمين السيبرانيين في العالم أجمع من خلال السماح لمستخدميها بتبادل عملات البيتكوين، بمستوى عال من التخفّي».

روسيا تدافع عن خبيرها

غير أنه ليس متهمًا في روسيا إلا بالاحتيال بمبلغ 9 آلاف و500 يورو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية مساء الجمعة في بيان إن روسيا «غاضبة من الإجراءات غير الودية لليونان التي سلّمت فينيك إلى «القضاء العقابي الأميركي، تحت ضغط الولايات المتحدة».

وأضافت «رغم تقديم طلب رسمي من سفارة روسيا في أثينا، لم يُسمح لأي موظف قنصلي أو لمحاميته أو لمترجم برؤيته». وأوضحت أن الدبلوماسيين الروس سيقومون بكل ما في وسعهم «للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه المشروعة».