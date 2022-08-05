الاتحاد الأوروبي يدخر الغاز بدءا من الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن قرار خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% داخل الاتحاد سيدخل حيز التنفيذ «مطلع الأسبوع المقبل» لمواجهة خفض الإمدادات الروسية.

وأوضحت الرئاسة في حسابها على «تويتر»، أن «الاتفاق حول خفض الطلب على الغاز أقر رسميا. وسينشر النص في الصحيفة الرسمية مطلع الأسبوع المقبل ويدخل حيز التنفيذ بعد يوم على صدوره»، وأفاد مصدر دبلوماسي أوروبي أن النص سينشر الإثنين ويدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، حسب وكالة «فرانس برس».

واتفق على هذا الإجراء خلال اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في بلدان الاتحاد الأوروبي عقد في 26 يوليو الماضي. وعارضت دولة واحدة هي المجر هذا الإجراء الذي اعتبرته «غير مبرر وغير مفيد وغير قابل للتطبيق ومضر»، غير أنها لم تتمكن من منع إقراره إذ لم يكن يتطلب إجماع الدول الأعضاء.

وينص الاتفاق على أن تبذل كل دولة «كل ما بوسعها» للحد من استهلاك الغاز ما بين أغسطس المقبل ومارس العام 2023، بما لا يقل عن 15% عن متوسط الفترة ذاتها من السنوات الخمس الأخيرة.