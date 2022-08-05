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السعودية تحقق فائضا بنحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من موازنتها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 04:10 مساء
السعودية تحقق فائضا بنحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من موازنتها
صورة وزعتها شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة تظهر أحد مهندسيها في مصفاة بنيع في غرب البلاد. 16 يناير 2011. (أ ف ب)
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أعلنت وزارة المالية السعودية، الخميس، تحقيق نمو في عائدات الربع الثاني من موازنتها بنسبة 49%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفائض يبلغ نحو 21 مليار دولار، بفضل الزيادة الكبيرة في عائدات قطاع النفط.

ويشكل الإعلان استمرارا للأخبار السارة للاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، الذي سجل نموا بنحو 12% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكرت وزارة المالية، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، أنها سجلت إيرادات بلغت 370.3 مليار ريال (98.7 مليار دولار)، فيما بلغت المصروفات 292.4 مليار ريال (77.9 مليار دولار)، بفائض 77.9 مليار ريال (20.7 مليار دولار).

وكانت السعودية أعلنت في مايو تحقيق فائض، يبلغ أكثر من 15 مليار دولار في الربع الأول، ما يجعل إجمالي صافي النصف الأول لموازنة العام الجاري يبلغ أكثر بقليل من 36 مليار دولار.

وكانت المملكة توقعت تحقيق فائض يبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، في موازنتها للعام 2022.

وجاء الارتفاع الكبير في عائدات الربع الثاني للعام الجاري، مدفوعا بزيادة 89% في العائدات النفطية مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، كما زادت عائدات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بـ42% مقارنة بالعام الماضي.

- الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط

واستفادت السعودية من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، كما قاومت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم طلبات الدول الغربية لزيادة إنتاج الذهب الأسود في مسعى لكبح أسعاره.

عامل إيجابي لارتفاع أسعار النفط
ومثلت الحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار النفط الخام عاملا إيجابيا للدول المنتجة للنفط مثل السعودية، التي من المتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% في العام 2022، على ما ذكر صندوق النقد الدولي.

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أكدت السعودية والإمارات التزامهما بتحالف «أوبك بلس» النفطي الذي تقوده الرياض وموسكو، في تأكيد على استقلالية الرياض وأبوظبي المتزايدة عن حليفتهما واشنطن.

وكان النفط على أجندة اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن، بقادة المملكة منتصف الشهر الماضي، لكن الزيارة انتهت دون اتفاق على زيادة الإنتاج.

والأربعاء، قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في «أوبك بلس»، إبطاء وتيرة زيادة الإنتاج رغم دعوة بايدن للسعودية أخيرا إلى زيادة الإنتاج.

واتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في أوبك بقيادة الرياض وشركاؤهم العشرة بقيادة موسكو، على زيادة متواضعة جدا للإنتاج، «بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر»، مقارنة بنحو 432 ألفا ثم 648 ألف برميل إضافية في الشهرين السابقين.

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