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انتعاش حركة الطيران في يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 01:05 صباحا
انتعاش حركة الطيران في يونيو
طائرة مشاركة في مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال في أوكرانيا بكييف (أرشيفية: أ ف ب)
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بعدما أظهرت حركة الطيران بوادر تسارع كبيرة في مايو، أكدت انتعاشها الشديد في يونيو، على ما أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وبحسب عائدات الركاب بالكيلومترات، أحد المؤشرات المرجعية في القطاع، فإن حركة الركاب ازدادت بنسبة 76,2% عن يونيو 2021، وفق أرقام أوردتها إياتا في بيان.

العودة إلى 70% من مستوى 2019
وبذلك تكون حركة الملاحة الجوية عادت إلى 70,8% من مستوى 2019، آخر سنة قبل تفشي وباء كوفيد-19، بالمقارنة مع 68,7% في مايو، بحسب وكالة «فرانس برس».

- قطاع الطيران أمام معضلة زيادة الرحلات مع تخفيض الانبعاثات

ونقل البيان عن المدير العام للاتحاد ويلي والش أنه «بعد عامين من تدابير الحجر والقيود على الحدود، يستفيد الناس من حرية السفر»، بحسب ما جاء في البيان. وعادت الرحلات الداخلية في يونيو إلى 81,4% من مستواها في 2019، بالمقارنة مع 76,7% في مايو.

وازدادت حيوية هذا المؤشر مع تليين بعض القيود على التنقل في يونيو في الصين التي تمثل 10% من حركة الطيران الداخلي في العالم.

الإسهام الأكبر للرحلات الدولية
غير أن الرحلات الدولية التي ازداد عدد ركابها بنسبة 229,5% بوتيرة سنوية، كان لها الإسهام الأكبر في استعادة حركة الملاحة الدولية زخمها.

وأشار التقرير إلى نقاط التوتر العديدة التي ظهرت منذ بدء موسم الصيف في وقت تسجل عدة مطارات أوروبية خللا في العمل، ما بين نقص الموظفين والتحركات الاجتماعية، ما أدى إلى إلغاء رحلات وتأخير أخرى وفقدان حقائب.

وقال ويلي والش «من خلال الحد من عدد الركاب، فإن المطارات تمنع الشركات من الاستفادة بالكامل من الطلب الشديد»، موردة بصورة خاصة مثال مطار هيثرو في لندن.

البنى التحتية في المطارات
وانتقد بصورة مباشرة البنى التحتية في المطارات التي «فشلت بشكل مؤسف في تقديم حد أدنى من الخدمات»، مضيفا أن «البيانات لشهر يونيو غير متوافرة بعد، لكن من المتوقع أن تعكس أسوأ مستوى خدمات قدمته المطارات منذ بدء قياس» المؤشر.

كما اغتنم المناسبة لانتقاد المفوضية الأوروبية وفكرتها القاضية بالعودة إلى القواعد المطبقة قبل كوفيد-19، مرغمة الشركات على استخدام ما لا يقل عن 80% من الفترات الزمنية المخصصة لها في المطارات مقابل 64% فقط حاليا، تحت طائلة خسارة حقوقها في الموسم التالي.

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