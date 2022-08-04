Atwasat

تضخم تاريخي في هولندا.. يتجاوز 10% لأول مرة منذ 1975

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 06:41 مساء
تضخم تاريخي في هولندا.. يتجاوز 10% لأول مرة منذ 1975
مشهد للعاصمة الهولندية أمستردام، 12 أغسطس 2020. ( أ ف ب)
alwasat radio

ارتفعت أسعار الاستهلاك في هولندا بنسبة 10.3% على أساس سنوي في يوليو، في نسبة تضخم تجاوزت الـ10% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1975، حسبما أعلن المكتب المركزي الهولندي للإحصاءات.

وقال المكتب في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» اليوم الخميس إن زيادة التضخم تُفسر بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة وإيجارات المنازل.

ولفت إلى أن التضخم يتجاوز الـ10% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1975. وبلغت زيادة أسعار الاستهلاك في هولندا في يونيو 8.6%. وذكر أن موارد الطاقة هي حاليا مساهم كبير في التضخم العالمي.

زيادة أسعار فواتير الكهرباء والغاز
وبلغت نسبة زيادة أسعار موارد الطاقة (الكهرباء والغاز والتدفئة في المدن) 108%، مقابل 84% في يونيو.

وأوضح المكتب أن منذ الأول من يوليو 2022، جرى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على موارد الطاقة بشكل موقت من 21% إلى 9%؛ فيما يستمر هذا الخفض حتى 31 ديسمبر 2022.

وأسهمت إيجارات المنازل أيضا بزيادة نسبة التضخم. وأوضح المكتب أن وفق الأرقام الأولية، كانت إيجارات المنازل أعلى بنسبة 3% في يوليو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أسهمت أسعار المواد الغذائية (+2.3%) وخصوصا مشتقات الحليب والسكر والحلويات في زيادة نسبة التضخم الشاملة الشهر الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية

اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية
انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار

انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار
الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ

الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ
بعد 3 سنوات.. بحار فرنسي ينهي جولة عالمية بقاربه الشراعي

بعد 3 سنوات.. بحار فرنسي ينهي جولة عالمية بقاربه الشراعي
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن

«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب
شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين

شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية

مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»

«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس

رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس
مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية

مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية
تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو

تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة

بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان

«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان
كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»

«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
سويسرا تحظر واردات الذهب الروسية
سويسرا تحظر واردات الذهب الروسية
روسيا تصبح ثالث أكبر مورد للفحم إلى الهند
روسيا تصبح ثالث أكبر مورد للفحم إلى الهند
«غازبروم» تعلن «استحالة» استعادة روسيا توربين «نورد ستريم»
«غازبروم» تعلن «استحالة» استعادة روسيا توربين «نورد ستريم»
بنك إنجلترا يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا
بنك إنجلترا يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا
احتجاجات ضد رئيس الحكومة المغربية.. الشعب يعاني من أسعار الوقود وأخنوش متهم بالتربح
احتجاجات ضد رئيس الحكومة المغربية.. الشعب يعاني من أسعار الوقود ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في البلاد
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في ......
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ ......
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو...
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية...
الاتحاد الأوروبي يحظر واردات الذهب الروسي
الاتحاد الأوروبي يحظر واردات الذهب الروسي...
المزيد
تضخم تاريخي في هولندا.. يتجاوز 10% لأول مرة منذ 1975
تضخم تاريخي في هولندا.. يتجاوز 10% لأول مرة منذ 1975...
تفاقم النزاع بين «إيرباص» والخطوط القطرية بعد إلغاء اتفاق تسليم 19 طائرة
تفاقم النزاع بين «إيرباص» والخطوط القطرية بعد إلغاء اتفاق ......
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة السادسة
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة ......
احتجاجات ضد رئيس الحكومة المغربية.. الشعب يعاني من أسعار الوقود وأخنوش متهم بالتربح
احتجاجات ضد رئيس الحكومة المغربية.. الشعب يعاني من أسعار ......
بنك إنجلترا يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا
بنك إنجلترا يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط