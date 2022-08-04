تضخم تاريخي في هولندا.. يتجاوز 10% لأول مرة منذ 1975

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار الاستهلاك في هولندا بنسبة 10.3% على أساس سنوي في يوليو، في نسبة تضخم تجاوزت الـ10% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1975، حسبما أعلن المكتب المركزي الهولندي للإحصاءات.

وقال المكتب في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» اليوم الخميس إن زيادة التضخم تُفسر بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة وإيجارات المنازل.

ولفت إلى أن التضخم يتجاوز الـ10% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1975. وبلغت زيادة أسعار الاستهلاك في هولندا في يونيو 8.6%. وذكر أن موارد الطاقة هي حاليا مساهم كبير في التضخم العالمي.

زيادة أسعار فواتير الكهرباء والغاز

وبلغت نسبة زيادة أسعار موارد الطاقة (الكهرباء والغاز والتدفئة في المدن) 108%، مقابل 84% في يونيو.

وأوضح المكتب أن منذ الأول من يوليو 2022، جرى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على موارد الطاقة بشكل موقت من 21% إلى 9%؛ فيما يستمر هذا الخفض حتى 31 ديسمبر 2022.

وأسهمت إيجارات المنازل أيضا بزيادة نسبة التضخم. وأوضح المكتب أن وفق الأرقام الأولية، كانت إيجارات المنازل أعلى بنسبة 3% في يوليو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أسهمت أسعار المواد الغذائية (+2.3%) وخصوصا مشتقات الحليب والسكر والحلويات في زيادة نسبة التضخم الشاملة الشهر الماضي.