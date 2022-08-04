تفاقم النزاع بين «إيرباص» والخطوط القطرية بعد إلغاء اتفاق تسليم 19 طائرة

القاهرة - بوابة الوسط

يبدو أن حل النزاع التجاري بين شركة «إيرباص» والخطوط الجوية القطرية لم يعد قريبا، مع فسخ المجموعة الأوروبية لتصنيع الطائرات ما تبقى من العقد بين الشركتين وإلغائها عملية تسليم 19 طائرة من طراز «إيه-350».

وبعد إلغاء عملية تسليم 50 طائرة من طراز «إيه-321» في يناير الماضي، وضعت إيرباص حدا لبقية عقدها مع الخطوط الجوية القطرية الذي يقتضي بتسليم 19 طائرة من طراز «إيه-350»، حسب وكالة «فرانس برس».

ولم ترغب «إيرباص» ولا المجموعة القطرية في التعليق على المعلومات على الفور، وفق الوكالة الفرنسية.

وقف 13 طائرة في قطر عن العمل

وتعود القضية إلى أغسطس 2021 عندما أمرت هيئة الطيران المدني القطرية (الخطوط الجوية القطرية) بوقف 13 طائرة من طائرات «إيرباص إيه-350» عن العمل بسبب تدهور أسطحها الخارجية بسرعة.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد الطائرات التي أوقفت عن العمل إلى 23 بحسب آخر إحصاء أجري في أبريل، فيما طالبت الخطوط القطرية بتعويضات بقيمة 200 ألف دولار لكل طائرة عن كل يوم توقفت فيه الطائرات عن العمل، لكن «إيرباص» تطعن في تشخيص السلطات القطرية وشركة الطيران التي تعتبر واحدة من أكبر زبائنها.

تحللات في الطلاء سبب المشكلة؟

وتقر شركة الطيران بوجود تحلل للطلاء، قد يكشف شبكة معدنية متكاملة، تهدف إلى حماية الطائرة في حال حدوث صاعقة، لكنها ترى أن هذا الوضع ليس لديه أي تأثير على سلامة الرحلة.

وتؤكد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أن هذه التحللات في الطلاء لا تنطوي على أي أخطار تتعلق بتشغيل الطائرة.

من جانبها، طالبت الخطوط الجوية القطرية أمام المحكمة العليا في لندن بتعويض مقداره 618 مليون دولار، إضافة إلى تعويض عن توقف الطائرات.

ومن المقرر إجراء المحاكمة في يونيو 2023. وفي غضون ذلك، ردت «إيرباص» بإلغاء طلب للشركة القطرية لشراء 50 طائرة من طراز «ايه-321» بقيمة تزيد على ستة مليارات دولار.