Atwasat

«غازبروم» تعلن «استحالة» استعادة روسيا توربين «نورد ستريم»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 10:47 صباحا
«غازبروم» تعلن «استحالة» استعادة روسيا توربين «نورد ستريم»
أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

 

أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة للغاز، الأربعاء، أنّ استعادة توربين «سيمنز» الضروري لتشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1»، الذي يمدّ أوروبا بالغاز، أمر «مستحيل» بسبب العقوبات المفروضة على موسكو.

وقالت «غازبروم» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنّ «أنظمة العقوبات في كندا وفي الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المتحدة، إضافة إلى تناقضات الموقف الحالي في ما يتعلّق بالالتزامات التعاقدية لسيمنز تجعل من المستحيل تسليم» التوربين.

وقد تزيد هذه التصريحات من قلق الدول الأوروبية التي تشتبه في أنّ موسكو تسعى إلى البحث عن حجة لتأخير عودة هذا التوربين وبالتالي لخفض إمدادات الغاز، في إطار التوترات المتصاعدة حول أوكرانيا. كذلك اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس، روسيا الأربعاء بأنها مسؤولة عن عرقلة تسليم التوربين.

روسيا تخفض إمدادتها من الغاز لأوروبا
وخفضت روسيا عمليات التسليم عبر «نورد ستريم» في يونيو ويوليو، بحجّة عدم تسلّمها توربينا أرسل للصيانة في كندا. وكانت ألمانيا وكندا وافقتا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يصل بعد إلى وجهته النهائية.

- شولتس يتهم موسكو بعرقلة تسليم توربين خط الأنابيب «نورد ستريم»

يربط خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» الذي تبلغ طاقته، وفقاً لشركة «غازبروم»، 167 مليون متر مكعب يوميا، روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق. ويعدّ استراتيجياً لإمدادات الغاز للأوروبيين، خصوصا الألمان الذين يعتمدون بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الأربعاء، إن إعادة التوربين إلى ألمانيا التي تنتقدها أوكرانيا بشدة «قرار صعب»، وأضافت في مؤتمر صحفي في مونتريال: «الرئيس (فلاديمير) بوتين يحاول استخدام قضية التوربين هذه كوسيلة لإثارة الخلاف بين الحلفاء داخل مجموعة السبع».

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي تقوم بزيارة لكندا إن الرئيس الروسي «حاول التفريق بيننا. ليست هناك فرصة ولا حتى ضئيلة أن ينجح بوتين في تقسيمنا (...) لقد كان من الخطأ الاعتماد على الغاز الروسي الرخيص».

ويتهم الغربيون موسكو باستخدام الغاز كسلاح سياسي رداً على العقوبات التي فرضت بعد الهجوم على أوكرانيا. إلّا أنّ الكرملين يؤكّد، من جانبه، أنّ العقوبات هي في أساس المشكلات التقنية التي تتعرّض لها منشآت الغاز، وبالتالي فإن أوروبا تعاني التدابير التي تفرضها على روسيا. وفرضت على روسيا دفعات عدة من العقوبات الغربية بعد هجومها العسكري على أوكرانيا الذي بدأته في 24 فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو

تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة

بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان

«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان
كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»

«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا

الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟

أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)

الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات

خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات
أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تركيا: اكتمال تفتيش السفينة المحملة بالحبوب الأوكرانية
تركيا: اكتمال تفتيش السفينة المحملة بالحبوب الأوكرانية
الصادرات الألمانية تسجل ارتفاعا قياسيا في يونيو
الصادرات الألمانية تسجل ارتفاعا قياسيا في يونيو
«أوبك بلس» تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج النفط
«أوبك بلس» تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج النفط
رغم الضغط الأميركي.. «أوبك+» تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج النفط
رغم الضغط الأميركي.. «أوبك+» تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج النفط
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في البلاد
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في ......
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ ......
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو...
الاتحاد الأوروبي يحظر واردات الذهب الروسي
الاتحاد الأوروبي يحظر واردات الذهب الروسي...
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية...
المزيد
«غازبروم» تعلن «استحالة» استعادة روسيا توربين «نورد ستريم»
«غازبروم» تعلن «استحالة» استعادة روسيا توربين «نورد ستريم»...
روسيا تصبح ثالث أكبر مورد للفحم إلى الهند
روسيا تصبح ثالث أكبر مورد للفحم إلى الهند...
سويسرا تحظر واردات الذهب الروسية
سويسرا تحظر واردات الذهب الروسية...
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
رغم الضغط الأميركي.. «أوبك+» تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج النفط
رغم الضغط الأميركي.. «أوبك+» تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط