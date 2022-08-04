روسيا تصبح ثالث أكبر مورد للفحم إلى الهند

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات من شركة «كولمنت» الهندية للاستشارات أن روسيا أصبحت ثالث أكبر مورد للفحم للهند في يوليو الماضي، مع زيادة الواردات بأكثر من الخمس مقارنة بشهر يونيو إلى مستوى قياسي بلغ 2.06 مليون طن.

وتعد روسيا تاريخيا سادس أكبر مورد للفحم إلى الهند، بعد إندونيسيا وجنوب إفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة ، مع ظهور موزمبيق وكولومبيا بالتناوب في المراكز الخمسة الأولى، حسب وكالة «رويترز».

وتتوقع الهند موافقة بنكها المركزي على السماح للمدفوعات مقابل السلع بالروبية الهندية لتوفير دفعة كبيرة للتجارة الثنائية مع روسيا. وقفزت واردات الهند من روسيا قرابة خمس مرات لتصل إلى أكثر من 15 مليار دولار منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

الهند، ثاني أكبر منتج ومستورد ومستهلك للفحم في العالم، استوردت تاريخياً المزيد من فحم الكوك - المستخدم بشكل رئيسي في صناعة الصلب - من روسيا ، مع كون أستراليا المورد الرئيسي الآخر. مع ذلك ، فقد حفزت الخصومات الكبيرة التي قدمها الموردون الروس للمستهلكين الهنود في الأشهر الأخيرة على زيادة شراء الفحم الحراري - المستخدم بشكل أساسي في توليد الطاقة - خاصة وأن الأسعار العالمية جرى تداولها عند مستويات قياسية تقريبًا بسبب العقوبات الغربية التي تخنق التجارة التقليدية.