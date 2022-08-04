Atwasat

روسيا تصبح ثالث أكبر مورد للفحم إلى الهند

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 08:18 صباحا
روسيا تصبح ثالث أكبر مورد للفحم إلى الهند
محطة فحم بمدينة ناخودكا الساحلية في روسيا، 13 يونيو 2022، (رويترز)
alwasat radio

أظهرت بيانات من شركة «كولمنت» الهندية للاستشارات أن روسيا أصبحت ثالث أكبر مورد للفحم للهند في يوليو الماضي، مع زيادة الواردات بأكثر من الخمس مقارنة بشهر يونيو إلى مستوى قياسي بلغ 2.06 مليون طن.

وتعد روسيا تاريخيا سادس أكبر مورد للفحم إلى الهند، بعد إندونيسيا وجنوب إفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة ، مع ظهور موزمبيق وكولومبيا بالتناوب في المراكز الخمسة الأولى، حسب وكالة «رويترز».

وتتوقع الهند موافقة بنكها المركزي على السماح للمدفوعات مقابل السلع بالروبية الهندية لتوفير دفعة كبيرة للتجارة الثنائية مع روسيا. وقفزت واردات الهند من روسيا قرابة خمس مرات لتصل إلى أكثر من 15 مليار دولار منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

الهند، ثاني أكبر منتج ومستورد ومستهلك للفحم في العالم، استوردت تاريخياً المزيد من فحم الكوك - المستخدم بشكل رئيسي في صناعة الصلب - من روسيا ، مع كون أستراليا المورد الرئيسي الآخر. مع ذلك ، فقد حفزت الخصومات الكبيرة التي قدمها الموردون الروس للمستهلكين الهنود في الأشهر الأخيرة على زيادة شراء الفحم الحراري - المستخدم بشكل أساسي في توليد الطاقة - خاصة وأن الأسعار العالمية جرى تداولها عند مستويات قياسية تقريبًا بسبب العقوبات الغربية التي تخنق التجارة التقليدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو

تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة

بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان

«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان
كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»

«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا

الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟

أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)

الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات

خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات
أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
شولتس يتهم موسكو بعرقلة تسليم توربين خط الأنابيب «نورد ستريم»
شولتس يتهم موسكو بعرقلة تسليم توربين خط الأنابيب «نورد ستريم»
تركيا: اكتمال تفتيش السفينة المحملة بالحبوب الأوكرانية
تركيا: اكتمال تفتيش السفينة المحملة بالحبوب الأوكرانية
الصادرات الألمانية تسجل ارتفاعا قياسيا في يونيو
الصادرات الألمانية تسجل ارتفاعا قياسيا في يونيو
«أوبك بلس» تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج النفط
«أوبك بلس» تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج النفط
رغم الضغط الأميركي.. «أوبك+» تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج النفط
رغم الضغط الأميركي.. «أوبك+» تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج النفط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في البلاد
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في ......
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ ......
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو...
الاتحاد الأوروبي يحظر واردات الذهب الروسي
الاتحاد الأوروبي يحظر واردات الذهب الروسي...
«غازبروم» تعلن خفض شحنات الغاز عبر «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب
«غازبروم» تعلن خفض شحنات الغاز عبر «نورد ستريم» إلى 33 مليون......
المزيد
روسيا تصبح ثالث أكبر مورد للفحم إلى الهند
روسيا تصبح ثالث أكبر مورد للفحم إلى الهند...
سويسرا تحظر واردات الذهب الروسية
سويسرا تحظر واردات الذهب الروسية...
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
رغم الضغط الأميركي.. «أوبك+» تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج النفط
رغم الضغط الأميركي.. «أوبك+» تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج ......
«أوبك بلس» تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج النفط
«أوبك بلس» تتفق على زيادة بسيطة في إنتاج النفط...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط