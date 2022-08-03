«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»

القاهرة - بوابة الوسط

يبدو أن حلًا وديًا للنزاع التجاري بين «إيرباص» و«الخطوط الجوية القطرية» أصبح بعيد المنال، مع فسخ المجموعة الأوروبية لتصنيع الطائرات ما تبقى من العقد بين الشركتين وإلغائها عملية تسليم 19 طائرة من طراز «إيه-350».

وبعد إلغاء عملية تسليم 50 طائرة من طراز «إيه-321» في يناير، وضعت شركة «إيرباص» حدًا لبقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية» الذي يقضي بتسليم 19 طائرة من طراز «إيه-350»، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف لـ«فرانس برس»، مؤكدًا معلومات أوردتها الصحافة.

صمت «إيرباص» و«الخطوط الجوية القطرية»

ولم ترغب «إيرباص» ولا المجموعة القطرية في التعليق على المعلومات على الفور. وتعود القضية إلى أغسطس 2021 عندما أمرت هيئة الطيران المدني القطرية «الخطوط الجوية القطرية» بوقف 13 طائرة من طائرات «إيرباص إيه-350» عن العمل بسبب تدهور أسطحها الخارجية بسرعة.

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ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد الطائرات التي أُوقفت عن العمل إلى 23 بحسب آخر إحصاء أُجري في أبريل، فيما طالبت الخطوط القطرية بتعويضات بقيمة 200 ألف دولار لكل طائرة عن كل يوم توقفت فيه الطائرات عن العمل.

لكن «إيرباص» تطعن في تشخيص السلطات القطرية وشركة الطيران التي تعتبر واحدة من أكبر زبائنها. بالنسبة إلى «إيرباص» التي تقر بوجود تحلل للطلاء قد يكشف شبكة معدنية متكاملة تهدف إلى حماية الطائرة في حال حدوث صاعقة، فإن هذا الوضع ليس لديه أي تأثير على سلامة الرحلة.

كذلك، تؤكد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أن هذه التحللات في الطلاء لا تنطوي على أي أخطار تتعلق بتشغيل الطائرة.

«الخطوط القطرية» تطالب بتعويض

من جانبها، طالبت «الخطوط الجوية القطرية» أمام المحكمة العليا في لندن بتعويض مقداره 618 مليون دولار، بالإضافة إلى تعويض عن توقف الطائرات.

ومن المقرر إجراء المحاكمة في يونيو 2023. وفي غضون ذلك، ردت شركة «إيرباص» بإلغاء طلب للشركة القطرية لشراء 50 طائرة من طراز «إيه-321» بقيمة تزيد على ستة مليارات دولار.