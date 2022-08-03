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أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 08:13 صباحا
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
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انخفضت أسعار النفط نحو 1% في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، قبل أن تقلص بعض الخسائر قبل اجتماع منتجي «أوبك بلس» وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي الذي يؤثر على الطلب على الوقود وارتفاع الدولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام (برنت) 38 سنتا أو 0.4% إلى 100.16 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط بنحو 35 سنتا، أو 0.4% إلى 94.07 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

وتجتمع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم «أوبك بلس»، يوم الأربعاء، وقالت مصادر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي غن المنظمة ستبقي على الأرجح الإنتاج دون تغيير في سبتمبر أو ترفعه قليلا.

ولا يتوقع المحللون أي تغيير بسبب التوقعات الضعيفة للطلب مع تنامي مخاوف الركود، وقالوا إن السعودية، أكبر منتج، قد تكون مترددة في زيادة الإنتاج على حساب روسيا الشريكة في «أوبك بلس»، التي تضررت من العقوبات بسبب الصراع في أوكرانيا.

مخاوف بشأن الركود والديون
هناك عدة عوامل تؤثر على توقعات الطلب، بما في ذلك المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، وضائقة الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة، وسياسة الصين لمواجهة طفرات فيروس «كورونا» المستجد، التي تحد من النشاط في أكبر مستورد للنفط في العالم.

كما أثر ارتفاع الدولار، مدعوما بالتعليقات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذين ألمحوا إلى زيادة أسعار الفائدة لتهدئة التضخم، على أسعار النفط حيث إن الدولار الأميركي الأكثر ثباتا يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 يوليو، مقابل توقعات المحللين بانخفاض بنحو 600 ألف برميل.

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