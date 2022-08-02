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وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 07:40 مساء
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
السفينة «رازوني» التي انطلقت من أوديسا في جنوب أوكرانيا وتحمل أول شحنة حبوب منذ بدء الحرب (الإنترنت)
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وصلت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، إلى قبالة الساحل الشمالي لإسطنبول على البحر الأسود مساء الثلاثاء، كما أفاد فريق وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يفتش السفينة «رازوني» التي انطلقت من أوديسا في جنوب أوكرانيا وترفع علم سيراليون، مسؤولون روس وأوكرانيون الأربعاء قبل تسليم شحنتها البالغة 26 ألف طن من الذرة إلى طرابلس في شمال لبنان، كما أوضحت وزارة الدفاع التركية.

- أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

وأمس الإثنين غادرت الشحنة ميناء أوديسا الأوكراني، عند الساعة 06.17 بتوقيت غرينيتش، بموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في إسطنبول على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

ووقع الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية تحت إشراف دولي في إسطنبول في 22 يوليو، بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، ووقع بموازاته اتفاق مماثل يضمن أيضًا تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، رغم العقوبات الدولية.

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