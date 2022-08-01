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«فرانس برس»: الجنيه المصري قرب أدنى مستوياته أمام الدولار منذ نهاية 2016

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 08:02 مساء
«فرانس برس»: الجنيه المصري قرب أدنى مستوياته أمام الدولار منذ نهاية 2016
البنك المركزي المصري. (الإنترنت)
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انخفضت قيمة الجنيه المصري، الإثنين، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات أمام الدولار الأميركي لتتخطى قيمته 19 جنيهًا.

وعرض البنك المركزي المصري سعر الشراء للدولار الأميركي مقابل 19.01 جنيه مصري، وهو مستوى لم تنخفض إليه العملة المحلية منذ ديسمبر 2016 عندما بلغت قيمة الدولار 19.3 جنيه بعد أقل من شهر على قرار تحرير سعر الصرف، بحسب «فرانس برس».

وفي مارس خفضت مصر مجددًا قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17% من قيمته أمام الدولار ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء 18 جنيهًا. ويرجع ذلك إلى ما تسبب به الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير وما شهدته دول العالم من زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت والنفط نتيجة النزاع، وفق «فرانس برس».

انخفاض احتياطي النقد الأجنبي 
كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار إلى 37 مليار دولار، تعد كافية لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية. ومن ثم بادرت السعودية إلى إيداع خمسة مليارات دولار للمساعدة في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

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وتعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على روسيا وأوكرانيا للحصول على 85% من إمداداتها منه. والإثنين، غادرت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ الغزو ميناء أوديسا بموجب اتفاق تاريخي وقع في تركيا.

قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب
وطلبت مصر دعمًا من صندوق النقد الدولي يتمثل في قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30% من مجمل تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.

ونهاية يونيو، أعلنت السلطات المصرية أن البنك الدولي خصص 500 مليون دولار من المساعدات لمصر بهدف تعزيز الأمن الغذائي.  كما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بتقديم «إعانة فورية قدرها 100 مليون يورو» لدعم الأمن الغذائي في مصر.

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