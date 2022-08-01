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الروبل الروسي ينخفض أمام الدولار لأقل مستوى في 3 أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 11:47 صباحا
الروبل الروسي ينخفض أمام الدولار لأقل مستوى في 3 أسابيع
الروبل الروسي والدولار الأميركي. (الإنترنت)
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انخفض الروبل الروسي أمام الدولار لأقل مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، في أسواق موسكو، اليوم الإثنين، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط، بعد أن فقدت العملة الروسية الدعم المتمثل في فترة تحصيل ضرائب مواتية بنهاية يوليو الماضي.

وفي الساعة (07:29 بتوقيت غرينتش)، انخفضت قيمة الروبل 1.1% مقابل الدولار، وبلغت 62.30 روبل للدولار، وكانت في وقت سابق قد لامست 62.4875، وفقدت العملة الروسية 1.9% من قيمتها أمام اليورو لتصل إلى 63.66، بحسب وكالة «يورو نيوز».

- الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو

وأوقفت أسعار النفط المرتفعة وفائض قوي في الحساب الجاري، بعض الخسائر في الأسبوع الماضي، لكن الروبل فقد إلى الآن نحو 7% من قيمته أمام الدولار.

«ضعف الروبل بسبب نهاية فترة تحصيل الضرائب وجني الأرباح»
وقال مدير الاستثمار في لوكو إنفست، دميتري بوليفوي، «ضعف الروبل باطراد بسبب نهاية فترة تحصيل الضرائب وجني الأرباح».

وانتهت قبل أيام فترة دفع الضرائب التي تشهد في العادة قيام شركات التصدير بتحويل عائداتها بالعملات الأجنبية، لسداد المستحقات المحلية.

وقال بوليفوي «من الممكن جدا أن يضعف الروبل قريبا بشكل موقت إلى ما بين 63 و65 أمام الدولار».

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