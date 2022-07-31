Atwasat

«خلفوا فراغا يصعب ملؤه».. صيف بلا سياح روس في قبرص

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 03:58 مساء
«خلفوا فراغا يصعب ملؤه».. صيف بلا سياح روس في قبرص
أحد الشواطئ القبرصية. (الإنترنت)
alwasat radio

في منتجع أيا نابا الساحلي الشهير في قبرص، عادت الحفلات مجددا بعد عامين من وباء كوفيد-19، لكن دون السياح الروس الذين كانوا يحتلون في الماضي المرتبة الثانية من الزوار بعد البريطانيين، وخلفوا فراغا يصعب ملؤه.

قال رئيس جمعية الفنادق في قبرص هاري لويزيدس «هذا العام، كنا نتوقع قدوم 800 ألف سائح روسي» كما في 2019، وهذا العدد من المستحيل الآن بلوغه لأنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام، لم يصل سوى 17 ألف سائح روسي إلى الجزيرة المتوسطية، حسب الإحصاءات الرسمية.

من جهته، أشار رئيس رابطة مدراء الفنادق خريستوس أنغيليديس، إلى أن السوق الروسية «دمرت بين ليلة وضحاها»، إثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بعد غزو موسكو لأوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتربط نيقوسيا وموسكو علاقات سياسية وثقافية وثيقة، لكن عندما أرسلت روسيا قوات إلى أوكرانيا، أصدر البرلمان القبرصي بالإجماع قرارا يدين الغزو.
600 مليون دولار خسارة في الربح بسبب غياب الزوار الروس

وحرمت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو الروس من الرحلات الجوية المباشرة إلى قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والواقعة على بعد أربع ساعات بالطائرة من موسكو، وقال أنغيليدس «لم يكن أحد مستعدًا» لذلك.

وقدرت وزارة السياحة الخسارة في الربح بسبب غياب الزوار الروس بنحو 600 مليون دولار.

وأشار الناطق باسم رابطة وكلاء السفر في قبرص خاريس باباخرلمبوس، إلى «محاولات عديدة من مختلف القطاعات لتشجيع السياح من دول أخرى على القدوم، مثل الألمان والبولنديين والإيطاليين والفرنسيين»، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه «من الصعب للغاية ملء الفراغ الكبير» الذي خلفه السياح الروس.

وفي 2019، قبل ظهور جائحة كوفيد-19، شكل قطاع السياحة الحيوي في الجزيرة 15% من إجمالي الناتج المحلي، وشكل الروس 20% من إجمالي عدد السياح البالغ عددهم 3.9 مليون شخص.

قبرص وجهة مفضلة للروس
وتشكل قبرص وجهة مفضلة للروس منذ فترة طويلة ويقيم فيها 18 ألفا منهم لا سيما في مدينة ليماسول الساحلية.

والعام الماضي وعلى الرغم من التدابير المفروضة للحد من تفشي الوباء، وصل 520 ألف روسي إلى الجزيرة، أي ما يزيد قليلاً على ربع العدد الإجمالي للسياح.

ومع ذلك، حققت السياحة في قبرص أداءً أفضل هذا العام مقارنة بالعام الماضي، فقد استقبلت الجزيرة من يناير إلى يونيو 1.2 مليون زائر، أي نحو 5 أضعاف العدد الذي سجل العام الماضي، وجاء أغلبهم للاسترخاء على الشواطئ الرملية البيضاء والاستمتاع بالحفلات الليلية، لا سيما في أيا نابا.

- انتعاش الحياة البرية بين شطري قبرص

وقال أنغيليديس الذي يدير فندقا في أيا نابا إن «فندقنا مشغول بشكل جيد ولكن هذا الأمر لا ينسحب على الفنادق الأخرى التي كان زبائنها من الروس حصرا».

وارتفع العدد الإجمالي للسياح في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بـ2021، إلا أنه يبقى أقل بنسبة 25%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، أي قبل تفشي الوباء.

وفي الأشهر الأولى من 2022، شكل السياح البريطانيون ما يزيد قليلاً على 40% من الزوار، يليهم الإسرائيليون (7.3%) والبولنديون والألمان والسويديون واليونانيون.

وأوضح أنغيليديس «تمكنا من الحد من الخسائر إلى حد ما، لكن من المستحيل ملء الفراغ الذي تركه العدد الكبير من الزبائن» الروس، وقد يتفاقم تأثير غيابهم إذ كان كثير منهم يفضلون القدوم إلى الجزيرة خارج الموسم.

وأثر غزو أوكرانيا مع ارتفاع أسعار الكهرباء على قطاع الفنادق في هذا البلد، الذي تعمل فيه مكيفات الهواء بأقصى طاقتها في الصيف الذي تجاوز فيه الحرارة باستمرار 35 درجة مئوية في الظل.

وقال لويزيدس إن «التكييف يعمل بأقصى طاقة» وفواتير الكهرباء تصل إلى «مبالغ خيالية»، وطلب مساعدة من المفوضية الأوروبية، مؤكدا «يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة هذا الوضع ومساعدة الشركات، لا سيما في ظل ارتفاع التضخم بشكل حاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط

الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية

أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية
منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف

منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف
أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز

أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز
شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ

شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ
قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية

قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين ...
شاهد: ارتفاع حصيلة الفيضانات في كنتاكي الأميركية إلى 25 قتيلا

شاهد: ارتفاع حصيلة الفيضانات في كنتاكي الأميركية إلى 25 قتيلا
ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه

ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»

توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»

برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»
شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي

شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي
ماذا قال قرار مجلس الأمن عن المؤسسة الوطنية للنفط؟

ماذا قال قرار مجلس الأمن عن المؤسسة الوطنية للنفط؟
مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال الديمقراطي

مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال ...
ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا

ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا
جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح

جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية
قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة...
شاهد: تعطل حركة القطارات في بريطانيا خلال ثاني إضراب واسع النطاق
شاهد: تعطل حركة القطارات في بريطانيا خلال ثاني إضراب واسع النطاق
روسيا والسعودية تتعهدان ببذل الجهد لإعادة استقرار أسواق النفط
روسيا والسعودية تتعهدان ببذل الجهد لإعادة استقرار أسواق النفط
الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط
الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع ...
طيارو «لوفتهانزا» يهددون بالإضراب للمطالبة برفع أجورهم
طيارو «لوفتهانزا» يهددون بالإضراب للمطالبة برفع أجورهم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار...
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في البلاد
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في ......
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام لمنطقة اليورو عام 2023
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام......
«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء...
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ ......
المزيد
عودة إلى الطوابير جراء الانهيار الاقتصادي.. لبنانيون ينتظرون لساعات لشراء الخبز
عودة إلى الطوابير جراء الانهيار الاقتصادي.. لبنانيون ينتظرون......
اليأس يصيب عملاء منصة «سيلسيوس» للعملات المشفرة.. البعض فكر في الانتحار
اليأس يصيب عملاء منصة «سيلسيوس» للعملات المشفرة.. البعض فكر ......
«خلفوا فراغا يصعب ملؤه».. صيف بلا سياح روس في قبرص
«خلفوا فراغا يصعب ملؤه».. صيف بلا سياح روس في قبرص...
طيارو «لوفتهانزا» يهددون بالإضراب للمطالبة برفع أجورهم
طيارو «لوفتهانزا» يهددون بالإضراب للمطالبة برفع أجورهم...
الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط
الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط