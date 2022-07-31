طيارو «لوفتهانزا» يهددون بالإضراب للمطالبة برفع أجورهم

القاهرة - بوابة الوسط

أيد معظم الطيارين العاملين في شركة «لوفتهانزا» الألمانية، كبرى شركات الطيران الأوروبية، تنفيذ إضراب للمطالبة بزيادة أجور، وفق ما أعلنت النقابة المعنية الأحد.

واعتبر اتحاد «قمرة القيادة» في بيان أن «هذا مؤشر لا يمكن تجاهله». وأضاف أن خطر وقف تشغيل طائرات «لوفتهانزا» ازداد، لكن نتيجة المشاورات «لا تعني بشكل تلقائي أنه سيتم تنفيذ إضراب»، بحسب «فرانس برس».

إطلاق المفاوضات المتعثرة

وذكرت النقابة أنها ستعيد فورًا إطلاق المفاوضات المتعثرة حاليًا مع الإدارة «مع دعم أكبر» من أعضائها. وتوظف «لوفتهانزا» نحو 5500 طيار في عملياتها المرتبطة بنقل الركاب والشحن. ويعد اتحاد «قمرة القيادة» النقابة الوحيدة الممثلة لهم.

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وصوت 97.6% من الطيارين لصالح إضراب الطيارين العاملين في خدمة الركاب و99.3% بالنسبة للعاملين في خدمة الشحن. وبلغت نسبة المشاركة نح 95% من أعضاء النقابة.

زيادة الرواتب بنسبة 5.5%

ويطالب الطيارون بزيادة رواتبهم بنسبة 5.5% هذا العام، يتبعها تعديل تلقائي يتماشى مع التضخم. كما تطالب النقابة بضمان بشأن حجم أسطول «لوفتهانزا» من أجل تأمين وظائف الطيارين.

وتلوح مخاطر الإضرابات في وقت تخوض «لوفتهانزا» نزاعًا مع أفراد الطاقم الأرضي الذين شاركوا في إضراب استمر 24 ساعة في 27 يوليو، ما أحدث اضطرابات كبيرة في حركة الطيران في ألمانيا. وتطالب نقابة الطواقم الأرضية «فيردي» برفع الأجور بنسبة 9.5%. ورفضت الإدارة المطالب حتى الآن.