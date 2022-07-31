روسيا والسعودية تتعهدان ببذل جهد لإعادة استقرار أسواق النفط

القاهرة - بوابة الوسط

توافقت روسيا والسعودية عزمهما على مواصلة التعاون كجزء من منظمة «أوبك بلس»، وبذل قصارى جهدهما لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط العالمي.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عقب اجتماعه مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، بأنه قد جرى الاتفاق بين الجانبين على مواصلة جهودهما في إطار منظمة أوبك بلس، لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط العالمي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

روسيا والسعودية تبحثان أوضاع سوق النفط العالمية

ويشترك الوزيران في رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي، كما يمثلان الدول خلال مفاوضات «أوبك بلس».

وجرى التطرق في الاجتماع إلى الوضع الراهن في سوق النفط العالمية، والتأكيد على أن روسيا والسعودية ملتزمتان بشدة بهدف اتفاقية أوبك بلس، للحفاظ على استقرار السوق، واستعادة توازن العرض والطلب.

وقالت وزارة الطاقة السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: إن الاجتماع ناقش مستجدات أعمال اللجنة السعودية-الروسية المشتركة، وبحث فرص التعاون بين البلدين في إطارها.

تترقب أسواق النفط العالمية الاجتماع المقبل لتحالف «أوبك بلس»، المقرر عقده في 3 أغسطس المقبل، وذلك بعد أن أنهى التحالف التخلص من خفض الإمدادات القياسي البالغ 9.7 مليون برميل يوميًا الذي اتفقوا عليه في أبريل 2020، عندما أدت جائحة كورونا إلى تراجع الطلب.