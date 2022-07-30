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شاهد: تعطل حركة القطارات في بريطانيا خلال ثاني إضراب واسع النطاق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 10:25 مساء
شاهد: تعطل حركة القطارات في بريطانيا خلال ثاني إضراب واسع النطاق
محطات سكة حديد في بريطانيا. (الإنترنت)
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أضرب نحو خمسة آلاف من سائقي القطارات في بريطانيا عن العمل، السبت، في إطار حملة للضغط من أجل زيادة الأجور بعد أن بلغ معدل التضخم في البلاد أعلى مستوياته منذ 40 عامًا.

والإضراب الذي تنظمه نقابة سائقي القطارات «إيه.إس.إل.إي.إف» لمدة 24 ساعة، ويشمل نحو ربع شبكة السكك الحديدية في بريطانيا، هو ثاني إضراب كبير من نوعه هذا الأسبوع، وذلك بعد أن نظم 40 ألف عضو من نقابتي «آر.إم.تي» و«تي.إس.إس.إيه»، اللتين تمثلان عاملين آخرين بالسكك الحديدية، إضرابًا كبيرًا يوم الأربعاء، بحسب «يورو نيوز».

 تفاقم التوترات العمالية في قطاعات مختلفة
وأدى ارتفاع التضخم وعدم تناسب زيادات الأجور، إلى تفاقم التوترات العمالية في قطاعات مختلفة من بينها الخدمات البريدية والصحة والمدارس والمطارات والقضاء.

ويبلغ تضخم أسعار المستهلكين حاليًا 9.4%. ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في «اضطراب كبير» في حركة القطارات طوال يوم السبت وصباح الأحد، وفقًا لتقديرات شركة «نتوورك ريل»، التي تدير البنية التحتية للسكك الحديدية في بريطانيا.

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وأُلغيت تقريبًا جميع الرحلات التي يديرها سبعة من أصل 34 مشغلًا للقطارات في البلاد، بما يشمل الشبكات الإقليمية لجنوب شرق وشرق إنجلترا، بالإضافة إلى خطوط المسافات الطويلة التي تربط لندن بجنوب غرب إنجلترا وشمال شرق إنجلترا وإدنبره. وتخطط نقابة «إيه.إس.إل.إي.إف» لتنظيم إضراب آخر ليوم واحد في 13 أغسطس.

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