قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية

القاهرة - بوابة الوسط

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء الجمعة، في قراءة أولى على مشروع قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة إجراءات تهدف إلى معالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6 بالمئة.

وأقر النص برفع الأيدي، بعد يومين من المناقشات الهادئة بشكل عام خلافًا للنقاش الفوضوي الذي ساد في الجمعية الوطنية قبل أن يصوت عليه النواب في قراءة أولى الأسبوع الماضي، بحسب «فرانس برس».

واعتبارًا من الإثنين، سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ تعديل الميزانية للعام 2022، في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على «الأرباح الفائقة» التي يدافع عنها الوسطيون خصوصًا.

مشروع قانون القوة الشرائية

وفي اليوم نفسه سيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوة الشرائية. وتتوقع الحكومة المصادقة النهائية على النصين اللذين يتألف منهما في موعد أقصاه السابع من أغسطس.

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وقال وزير الاقتصاد والمال برونو لومير، إن النص الأول يتعلق بـ20.7 مليار يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات، بينها 9.7 مليار لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل.

«التضخم لا يزال مصدر القلق الأول»

وقال برونو لومير بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن «التضخم لا يزال مصدر قلقنا الأول، لكننا نتوقع انخفاضًا» في 2023.

وكان معهد الإحصاءات، ذكر الجمعة، في تقديراته الأولى في يوليو أن نسبة التضخم بلغت 6.1 بالمئة على مدى عام، مقابل 5.8 بالمئة في يوليو. ووافق مجلس الشيوخ على زيادة بنسبة 4% لمعاشات التقاعد وعدد من المساعدات بأثر رجعي من الأول من يوليو 2022.