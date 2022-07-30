Atwasat

قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 09:02 مساء
قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية
جلسة سابقة للبرلمان الفرنسي. (الإنترنت)
alwasat radio

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء الجمعة، في قراءة أولى على مشروع قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة إجراءات تهدف إلى معالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6 بالمئة.

وأقر النص برفع الأيدي، بعد يومين من المناقشات الهادئة بشكل عام خلافًا للنقاش الفوضوي الذي ساد في الجمعية الوطنية قبل أن يصوت عليه النواب في قراءة أولى الأسبوع الماضي، بحسب «فرانس برس». 

واعتبارًا من الإثنين، سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ تعديل الميزانية للعام 2022، في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على «الأرباح الفائقة» التي يدافع عنها الوسطيون خصوصًا.

مشروع قانون القوة الشرائية
وفي اليوم نفسه سيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوة الشرائية. وتتوقع الحكومة المصادقة النهائية على النصين اللذين يتألف منهما في موعد أقصاه السابع من أغسطس. 

-  فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في البلاد
- الإمارات وفرنسا توقعان اتفاقية «شراكة استراتيجية» في مجال الطاقة

وقال وزير الاقتصاد والمال برونو لومير، إن النص الأول يتعلق بـ20.7 مليار يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات، بينها 9.7 مليار لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل.

«التضخم لا يزال مصدر القلق الأول»
وقال برونو لومير بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن «التضخم لا يزال مصدر قلقنا الأول، لكننا نتوقع انخفاضًا» في 2023.

وكان معهد الإحصاءات، ذكر الجمعة، في تقديراته الأولى في يوليو أن نسبة التضخم بلغت 6.1 بالمئة على مدى عام، مقابل 5.8 بالمئة في يوليو. ووافق مجلس الشيوخ على زيادة بنسبة 4% لمعاشات التقاعد وعدد من المساعدات بأثر رجعي من الأول من يوليو 2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه

ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
شاهد.. قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لموقعة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في نهائي «سداسي التتويج»

شاهد.. قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لموقعة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في نهائي...
كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
طاقم تحكيم صربي لمباراة التتويج بين الأهلي طرابلس والاتحاد

طاقم تحكيم صربي لمباراة التتويج بين الأهلي طرابلس والاتحاد
مناصرو التيار الصدري يعلنون اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان العراقي

مناصرو التيار الصدري يعلنون اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان العراقي
شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي

شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي
ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟

ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟
ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا

ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا
«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي

«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي
«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»

«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»
جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح

جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح
جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة

جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة
صداع السلاح

صداع السلاح
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق

زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس والحرب المقبلة.. قراءة في الممكن والمستبعد

شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس والحرب المقبلة.. قراءة في الممكن والمستبعد
ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟

ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها

عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إكسون موبيل» و«شيفرون» تحققان أرباحا هائلة مع ارتفاع أسعار النفط
«إكسون موبيل» و«شيفرون» تحققان أرباحا هائلة مع ارتفاع أسعار النفط
«غازبروم» تعلن وقف شحنات الغاز المرسلة إلى لاتفيا
«غازبروم» تعلن وقف شحنات الغاز المرسلة إلى لاتفيا
معركة الغاز بين روسيا والغرب (تسلسل زمني)
معركة الغاز بين روسيا والغرب (تسلسل زمني)
رئيس إيني: اتخذنا إجراءات سريعة لضمان إمدادات جديدة للغاز الطبيعي
رئيس إيني: اتخذنا إجراءات سريعة لضمان إمدادات جديدة للغاز الطبيعي
تصعيد جديد.. إيلون ماسك يتقدم بشكوى قضائية «مضادة» ضد «تويتر»
تصعيد جديد.. إيلون ماسك يتقدم بشكوى قضائية «مضادة» ضد «تويتر»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات ......
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار...
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في البلاد
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في ......
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام لمنطقة اليورو عام 2023
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام......
«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء...
المزيد
شاهد: تعطل حركة القطارات في بريطانيا خلال ثاني إضراب واسع النطاق
شاهد: تعطل حركة القطارات في بريطانيا خلال ثاني إضراب واسع ......
قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية
قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم ......
«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف أوكرانيا وترجح تخلفها عن سداد الدين
«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف أوكرانيا وترجح تخلفها عن سداد ......
تصعيد جديد.. إيلون ماسك يتقدم بشكوى قضائية «مضادة» ضد «تويتر»
تصعيد جديد.. إيلون ماسك يتقدم بشكوى قضائية «مضادة» ضد ......
رئيس إيني: اتخذنا إجراءات سريعة لضمان إمدادات جديدة للغاز الطبيعي
رئيس إيني: اتخذنا إجراءات سريعة لضمان إمدادات جديدة للغاز ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط