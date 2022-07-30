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رئيس إيني: اتخذنا إجراءات سريعة لضمان إمدادات جديدة للغاز الطبيعي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 02:46 مساء
رئيس إيني: اتخذنا إجراءات سريعة لضمان إمدادات جديدة للغاز الطبيعي
الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي. (آكي)
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أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، أن المجموعة اتخذت «إجراءات سريعة» لضمان تدفق إمدادات جديدة للغاز الطبيعي، فيما تسعى السلطات في روما للاستقلال عن الغاز الروسي قبل نهاية العام المقبل.

وأشار ديسكالزي، خلال عرضه الجمعة لنتائج المجموعة للفصل الأول من العام، إلى أنه «في سياق عدم اليقين وتقلبات السوق، اتخذنا إجراءات سريعة لضمان تدفق إمدادات جديدة»، مضيفًا «بعد الاتفاقات الخاصة بإمدادات الغاز مع شركائنا في الجزائر والكونغو ومصر في الجزء الأول من العام، انضمت (إيني) في يونيو إلى مشروع (توسعة) حقل الشمال الشرقي في قطر، وهو الأكبر لتطوير الغاز الطبيعي المسال في العالم»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

«إيني.. هي أول من يستغل الإمكانات العظيمة لموزمبيق»
وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة «في شرق أفريقيا، بدأنا إنتاج الغاز في مشروع Coral South FLNG الذي تديره (إيني)، وهي أول من يستغل الإمكانات العظيمة لموزمبيق» في مجال الغاز.

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وقال ديسكالزي «نحن التزمنا بشكل استباقي بشأن عمليات إعادة تخزين الغاز تحسبًا لموسم الشتاء المقبل، وقد زادت مصافي التكرير لدينا بشكل كبير من معدلات المعالجة لضمان التدفق الكافي للمنتجات البترولية لتلبية الطلب في السوق.. لقد قطعنا أقصى درجات الالتزام بضمان أمن إمدادات الطاقة، مستمرين في الوقت نفسه، في تنفيذ استراتيجيتنا لإزالة الكربون».

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