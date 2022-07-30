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«غازبروم» تعلن وقف شحنات الغاز المرسلة إلى لاتفيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 09:28 صباحا
«غازبروم» تعلن وقف شحنات الغاز المرسلة إلى لاتفيا
شعار شركة «غازبروم» الروسية في موسكو (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة السبت، أنها أوقفت شحنات الغاز إلى لاتفيا في أوج توتر بين روسيا والغرب، بسبب النزاع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو.

وقالت الشركة الروسية في بيان على تلغرام «اليوم علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا (...) بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز»، بحسب وكالة فرانس برس.

ويأتي هذا الإعلان بينما خفضت غازبروم بشكل كبير شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم» هذا الأسبوع، مشيرة إلى الحاجة إلى صيانة التوربينات بينما تسعى الدول الأوروبية إلى تأمين احتياطاتها لفصل الشتاء.

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كانت روسيا خفضت حجم شحناتها مرتين في يونيو، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي دون توربين جرى إصلاحه في كندا، ولم يُعد إلى موسكو بسبب العقوبات التي فرضها الغربيون في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، وافقت ألمانيا وكندا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يسلم بعد.

عقوبات غربية على روسيا
ويتهم الغرب موسكو باستخدام سلاح الطاقة، ردا على العقوبات التي أقرت بعد الهجوم على أوكرانيا، فيما يؤكد الكرملين من جانبه أن العقوبات هي سبب المشاكل التقنية لمنشآت الغاز، وأن أوروبا تعاني بالتالي من الإجراءات التي تفرضها على روسيا.

وفرضت على روسيا مجموعات من العقوبات الغربية بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا في 24 فبراير.

وشهدت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ولا سيما إلى ألمانيا وإيطاليا، انخفاضًا تدريجيا منذ بدء تطبيق هذه العقوبات، كذلك أوقفت شركة غازبروم تسليم الغاز لعدد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.

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