«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافي بأبوظبي...

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية، اليوم الجمعة، اكتشاف غاز «مهم» جديد في أول بئر استكشافي في القطاع البحري رقم 2 في أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، مع اكتشاف موارد إضافية بين 1 و 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز في المكان، وجدت في طبقة أعمق، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.
الاكتشاف يأتي بعد طبقات أكثر سطحية نفس البئر المسمى «XF-002»، بإجمالي احتياطات، موجودة في مستويين تترواح بين 2.5 و 3.5 تريليون قدم مكعب تم اختبار كلا المستويين للإنتاج وأظهرا معدلات «تدفق» ممتازة؛ يتم تقييم إمكانية التطوير السريع، وفقا للشركة الإيطالية. تمتلك شركة إيني حصة 70 % وهي المشغل للقطاع البحري 2 في أبو ظبي، بينما تمتلك Pttep النسبة المتبقية البالغة 30 %.
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ثلاثة تراخيص لـ«إيني» في أبوظبي
وتتواجد «إيني» في أبو ظبي منذ 2018. تعمل الشركة في ثلاثة تراخيص للتنقيب ولديها أسهم مع أدنوك في ثلاثة امتيازات تطوير وإنتاج في الخارج: زاكوم السفلي بنسبة 5% وأم شيف ونصر بحصة 10% وغشا بحصة 25%.
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