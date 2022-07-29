«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافي بأبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية، اليوم الجمعة، اكتشاف غاز «مهم» جديد في أول بئر استكشافي في القطاع البحري رقم 2 في أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، مع اكتشاف موارد إضافية بين 1 و 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز في المكان، وجدت في طبقة أعمق، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

الاكتشاف يأتي بعد طبقات أكثر سطحية نفس البئر المسمى «XF-002»، بإجمالي احتياطات، موجودة في مستويين تترواح بين 2.5 و 3.5 تريليون قدم مكعب تم اختبار كلا المستويين للإنتاج وأظهرا معدلات «تدفق» ممتازة؛ يتم تقييم إمكانية التطوير السريع، وفقا للشركة الإيطالية. تمتلك شركة إيني حصة 70 % وهي المشغل للقطاع البحري 2 في أبو ظبي، بينما تمتلك Pttep النسبة المتبقية البالغة 30 %.

- «سوناطراك» توقع عقدا ضخما مع «إيني» و«توتال» و«أوكسيدنتال» لإنتاج النفط والغاز

- شركة «إيني»: «غازبروم» تخفض إمدادات الغاز إلى إيطاليا

- «إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر