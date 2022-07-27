«الفدرالي الأميركي» يرفع الفائدة مجددا بمقدار 75 نقطة أساس لمكافحة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

رفع البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، سعر الفائدة القياسي مرة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة ترفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم، وفق «فرانس برس».

رفع البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء سعر الفائدة القياسي مرة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.

الزيادة الثانية على التوالي

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى الإثر قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال «مرتفعًا للغاية»، وأضاف أن رفع سعر الفائدة من جديد بمعدل «كبير على نحو غير عادي» قد يكون ضروريًا خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في سبتمبر، كجزء من محاولات تهدئة التضخم.

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من جانبه، أشار الاحتياطي الفدرالي إلى أن البيانات تظهر «ضعف الإنفاق والإنتاج» على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.

وقال الاحتياطي الفدرالي في بيان صدر بعد اجتماع لجنته النقدية «تباطأت مؤشرات الإنفاق والإنتاج في الفترة الأخيرة. ومع ذلك ظلت فرص العمل مرتفعة في الأشهر الماضية ولا يزال معدل البطالة منخفضًا».

«االزيادات الجديدة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة»

وهي الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة: ربع نقطة في مارس ونصف نقطة في مايو وثلاثة أرباع نقطة في يونيو - وهي الأعلى منذ عام 1994.

وأضاف البيان أن «اللجنة النقدية تتوقع أن الزيادات الجديدة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة». واتخذ البنك المركزي الذي عادة ما يزيد الفائدة بربع نقطة، خطوة كبيرة في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في يونيو إلى مستوى قياسي جديد منذ أكثر من 40 عامًا عند 9,1% خلال عام.

وتؤكد اللجنة النقدية مرة أخرى أنها «متنبهة لمخاطر التضخم». والهدف من هذه الزيادات في معدلات الفائدة هو جعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار. تم اتخاذ القرار بإجماع الأعضاء ال12 الذين صوتوا عليه، فقد انعقدت اللجنة النقدية بكامل أعضائها لأول مرة منذ 2013.

أعرب مسؤولو البنك المركزي الأميركي الشهر الماضي عن قلقهم من إمكانية تحوّل التضخم المرتفع إلى «حالة طويلة الأمد»، وشددوا على استعدادهم لمواصلة رفع معدلات الفائدة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، حسب محضر آخر اجتماع بشأن السياسة النقدية.

التضخم لا يبدي مؤشرات على التراجع

وجاء في محضر الاجتماع الذي عُقد في 14-15 يونيو أن المسؤولين يشعرون بالقلق من «أن الضغوط المرتبطة بالتضخم لا تبدي مؤشرات على أنها تتراجع» ما يعني بأن ارتفاع الأسعار قد يكون «مستمرًا بشكل أكبر مما كانوا يتوقعون سابقًا».

وأشار عديد صناع السياسات إلى وجود «خطر كبير.. من أن التضخم المرتفع سيصبح متأصلًا إذا بدأ العامة التشكيك في مدى تصميم اللجنة»، أي لجنة السوق الفدرالية المفتوحة التي تحدد سياسات الاحتياطي الفدرالي. لكن التقرير كان واضحًا بشأن عزم المسؤولين على مواصلة الجهود الرامية لتهدئة الاقتصاد على الأقل حتى نهاية العام.