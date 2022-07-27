تمديد إضراب طواقم «راين إير» الجوية في إسبانيا حتى مطلع 2023

القاهرة - بوابة الوسط

سيستمر إضراب الطواقم الجوية لشركة طيران «راين إير» في إسبانيا الذي بدأ في يونيو، حتى يناير 2023 مع توقفات منتظمة عن العمل لمدة 24 ساعة، وفق ما أعلنت نقابتان.

بدأت سلسلة الإضرابات التي تنفذ للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل في «راين إير» في إسبانيا، حيث تشغل الشركة 1900 موظف، في 24 يونيو بالتزامن مع بدء موسم العطل المدرسية في أوروبا، بحسب «فرانس برس».

وكانت هيئتا «الاتحاد النقابي للعمال» (USO) و«النقابة المستقلة للطواقم الجوية» (SITCPLA) قد أعلنتا بادئ الأمر الإضراب لستة أيام، لكنهما عادتا وقررتا هذا الشهر تمديد الإضراب حتى 28 يوليو. ويتأثر بالإضراب عشرة مطارات إسبانية.

«لم تبذل أدنى مسعى للتوافق»

وجاء في بيان للنقابتين أن «راين إير» «لم تبذل أدنى مسعى للتوافق» معهما و«أبدت علنًا رفضها الانخراط في أي حوار». وأشارتا إلى أنهما «مضطرتان لتمديد» الإضراب.

وستتوقف الطواقم الجوية عن العمل لمدة 24 ساعة خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس. وسيتم اتخاذ خطوات مماثلة «وصولًا إلى السابع من يناير»، أي لفترة خمسة أشهر، وفق بيان النقابتين.

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والإضرابات في إسبانيا تندرج في إطار سلسلة من التحركات تشهدها دول أوروبية أخرى، وتأتي في فترة كان قطاع الطيران يعول عليها لتخطي تداعيات جائحة «كوفيد». ومن جراء هذه التحركات تأخرت مئات الرحلات أو ألغيت.

تأثير الإضراب محدود على أنشطتها في إسباني

وتؤكد «راين إير» أن تأثير الإضراب محدود على أنشطتها في إسبانيا. وتقول الشركة الإيرلندية إنها الأكبر في السوق الإسبانية من حيث عدد الركاب مع أكثر من 650 مسارًا في إسبانيا.

و«راين إير» بحسب النقابتين، هي الشركة الدولية الوحيدة التي تعمل في إسبانيا من دون اتفاق جماعي للعمال. وكانت الشركة بدأت قبل ثمانية أشهر مفاوضات مع الطواقم الجوية حول شروط العمل.

وانتهت المفاوضات باتفاق تم التوصل إليه مع نقابة لجان العمال (CCOO) التي تمثل نسبة أقل من الموظفين. ورفضت هيئتا «الاتحاد النقابي للعمال» و«النقابة المستقلة للطواقم الجوية» الاتفاق، معتبرتين أنه لا يلبي احتياجات أفراد الطواقم.

وإضافة إلى تحسين شروط العمل، تطالب الهيئتان النقابيتان بإعادة 11 موظفًا تم تسريحهم الشهر الماضي على خلفية إضرابهم عن العمل.