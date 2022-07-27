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إضراب جديد لعمال السكك الحديدية في بريطانيا احتجاجا على الأجور والوظائف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 05:49 مساء
إضراب جديد لعمال السكك الحديدية في بريطانيا احتجاجا على الأجور والوظائف
شارة تحمل عبارة «ممنوع الدخول» عند مدخل محطة قطارات في لندن. (أ ف ب)
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ينظم نحو 40 ألف عامل في السكك الحديدية البريطانية إضرابًا الأربعاء احتجاجًا على الأجور والوظائف، بعد شهر من إضرابهم الأكبر منذ 30 عامًا، في خضمّ أزمة القدرة الشرائية في بريطانيا.

بعد عدم حصولهم على مطالبهم إثر إضراب تاريخي استمرّ ثلاثة أيام أواخر يونيو، دعت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية «RMT» إلى تنفيذ إضراب عن العمل مدة 24 ساعة على أمل الحصول خصوصًا على أجور أفضل، في مواجهة تضخم حاد في البلاد قد يتجاوز 11% بحلول نهاية العام، وفق «فرانس برس».

قطار واحد من أصل كل خمسة قطارات
وهي مسألة ساخنة سينبغي على خلف رئيس الوزراء بوريس دونسون معالجتها. واستقال جونسون في السابع من يوليو بعد سلسلة فضائح. وتخوض وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المال السابق ريشي سوناك السباق لخلافته.

جراء الإضراب، سيعمل الأربعاء نحو قطار واحد من أصل كل خمسة قطارات فقط في نصف الشبكة تقريبًا، فيما لن يجري تسيير أي قطار طوال النهار في بعض المناطق. وأثّر الإضراب أيضًا على حركة قطارات «يوروستار» العابرة لبحر المانش، ما تسبب بإلغاء وتغيير مواعيد رحلات.

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إضافة إلى ذلك، ستُنفّذ نقابتا «RMT» و«TSA» إضرابات منسقة في 18 و20 أغسطس فيما أعلنت الأولى تنفيذ إضراب في مترو لندن في 19 أغسطس.

 الحصول على زيادة للرواتب
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية «RMT» مايك لينش إن الأعضاء في نقابته مصممون أكثر من أي وقت مضى على الحصول على زيادة للرواتب وضمان الاستقرار الوظيفي وشروط عمل جيّدة. وأكد أن الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديد في بريطانيا «نيتوورك ريل» Network Rail لم تقدّم «أي تحسين مقارنة بعرضها السابق للرواتب».

وهاجم وزير النقل غراني شابس النقابات، متّهمًا إياها بتكثيف الإضرابات والتهديدات بتنفيذ إضرابات على حساب آلاف المستخدمين. وقال الوزير الأربعاء لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية «يجب أن نفعل المزيد لمنع هذه النقابات اليسارية المتطرّفة جدًا من التسبب باضطرابات في الحياة اليومية للناس العاديين».

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