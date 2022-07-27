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إحصاءات: الوضع الاقتصادي العام يقلص أرباح «مايكروسوفت»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 01:13 مساء
إحصاءات: الوضع الاقتصادي العام يقلص أرباح «مايكروسوفت»
شعار «مايكروسوفت» في صورة التقطت خلال مؤتمر في مدينة ليل الفرنسية، 28 يناير 2020. (أرشيفية: ف ب)
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انعكس الوضع الاقتصادي العام خلال الربع الفائت من السنة سلبًا على النتائج المالية لشركة «مايكروسوفت»، لكنّ القدرة التي أظهرها نشاطها السحابي (الحوسبة من بُعد) على المقاومة طمأنت المستثمرين. وبيّنت النتائج المالية التي نشرتها شركة الكمبيوتر العملاقة أنها حققت إيرادات قدرها 52 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية، بزيادة 12% على أساس سنوي. وبلغ صافي أرباحها 16.7 مليار، بزيادة طفيفة جدًا (+ 2%).

وأشارت المجموعة الأميركية في بيانها إلى أن أسعار الصرف غير المؤاتية حرمها دخلاً قدره 595 مليون دولار، وفق وكالة «فرانس برس». وتأثرت النتائج المالية للشركة بجملة عوامل، أبرزها التضخم القياسي ومشاكل سلسلة التوريد وإغلاق المصانع في الصين بسبب كوفيد والحرب في أوكرانيا. 

نتائج «مايكروسوفت» دون توقعات وول ستريت
وحققت الشركة إيرادات بقيمة 14.4 مليار دولار في مجال الكمبيوتر الشخصي، بزيادة 2% فحسب عن الفترة نفسها من العام الفائت. أما بالنسبة لألعاب الفيديو، فقد انخفضت إيرادات محتويات «إكس بوكس» وخدماتها بنسبة 6% على أساس سنوي.

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ولاحظ دان آيفز من «ود بوش سكيوريتيز» أن نتائج «مايكروسوفت» دون توقعات «وول ستريت»، لكنه رأى أن «المؤشرات الأساسية للنشاط السحابي والطلبيات قوية». ونقل البيان عن المديرة المالية إيمي هود أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 25 مليار دولار من النشاط السحابي، بزيادة 28%.

وقفزت إيرادات منصة «مايكروسوفت» للحوسبة من بُعد «أزور» بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي، أو 46% بسعر الصرف الثابت، وهو أداء مشابه للربعين الماضيين. وتبلغ حصة «مايكروسوفت» السوقية في هذا المجال 2%، وهي تعتبر ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم وراء أمازون (33%) وقبل «غوغل كلاود» (8%)، وفقًا للأرقام الصادرة عن شركة الدراسات «كاناليس» في ما يتعلق بالربع الأول من العام 2022 .

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