استقرار أسعار النفط.. خام «برنت» بـ104.5 دولار للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث أدت المخاوف بشأن ضعف الطلب إلى تعويض بيانات القطاع الصناعي التي أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام «برنت» 104.55 دولار للبرميل مرتفعة 15 سنتا أو 0.1%. وارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.5 % إلى 95.25 دولار للبرميل، حسب «رويترز».

وبعد تسوية يوم أمس الثلاثاء ، قالت مجموعة معهد البترول الأميركي الصناعية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وهذا أكبر بأربعة أضعاف من الانخفاض الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته «رويترز».

قال ليون لي، المحلل في «سي إم سي ماركتس» ومقره شنغهاي: «يجب أن يدعم الانخفاض الحاد في المخزونات أسعار النفط، لكن الانتعاش كان محدودا بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب المحتمل، وصرح البيت الأبيض بأنه سيطلق مزيد الاحتياطيات الاستراتيجية».

إضافة إلى ذلك، فإن احتمالية أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع حاد في سعر الفائدة في وقت لاحق يوم الأربعاء يلقي بثقله على المعنويات ويحد من ارتفاع أسعار النفط، على حد قوله.

من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مما يؤكد القلق بشأن توقعات الطلب الأميركي واحتمال ارتفاع الدولار، مما سيجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

محلل: تجار النفط يحتاجون القليل من التبرير

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في «إس بي آي أسيت مانجمنت» في مذكرة الأربعاء: «مع خلفية السوق التي تتسم بالحذر بشكل عام وسط تهديد الركود بسبب الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة، يبدو أن التجار يحتاجون إلى القليل من التبرير لتقليص مراكز الشراء إلى ارتفاعات قبل زيادة أخرى متوقعة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يبقي الأسعار في حد أقصى في الوقت الحالي».

قالت إدارة بايدن يوم الثلاثاء إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي النفط الاستراتيجي في البلاد كجزء من خطة أعلن عنها سابقا للاستفادة من المنشأة لتهدئة أسعار النفط التي عززها الغزو الروسي لأوكرانيا وانتعاش الطلب في أعقاب الحرب. جائحة (كوفيد-19).

وقالت الإدارة في أواخر مارس إنها ستفرج عن مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي. وباعت الولايات المتحدة بالفعل 125 مليون برميل من الاحتياطي مع تسليم ما يقرب من 70 مليون برميل للمشترين.