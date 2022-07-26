سعر الغاز الطبيعي الأوروبي يتخطى 190 يورو للميغاواط / ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

واصل سعر الغاز الأوروبي، ارتفاعه الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوياته منذ سعره القياسي في مارس، غداة إعلان مجموعة غازبروم الروسية، خفضا جديدا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم.

وجرى التداول بغاز تي تي إف الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بحدود سعر 189,75 يورو للميغاواط / ساعة، بعدما تخطى 190 يورو للميغاواط/ ساعة، مسجلا المستويات التي شهدها عند بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

- «غازبروم» تعلن خفض شحنات الغاز عبر «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب

وأمس، أعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للغاز، أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب يوميًا اعتبارًا من الأربعاء.

وذكرت الشركة أنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب «مشكلة تقنية في المحرك»، بحسب «فرانس برس».