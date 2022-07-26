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رئاسة الاتحاد الأوروبي تعلق على إعلان «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 09:18 صباحا
رئاسة الاتحاد الأوروبي تعلق على إعلان «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز
أعلام الاتحاد الاوروبي في بروكسل، 16 يونيو 2022. (أ ف ب)
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اعتبر رئيس الوزراء التشيكي، يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن خفض شحنات الغاز الروسي الذي أعلنته مجموعة «غازبروم»، الإثنين، هو «دليل جديد» على أن أوروبا يجب أن «تحد من اعتمادها على الإمدادات الروسية بأسرع وقت ممكن».

وقال سيكيلا قبل اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الـ27 في بروكسل للاتفاق على خطة للحد من استهلاك الغاز في التكتل، إن «الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين لدينا ضد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين»، مضيفًا: «إنني واثق من أننا سنظهر ذلك اليوم»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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