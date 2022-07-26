اكتشاف 3 حقول للغاز والنفط في الصحراء الجزائرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «سوناطراك» النفطية الجزائرية العملاقة اكتشاف ثلاثة حقول للنفط والغاز في الصحراء الجزائرية، أحدها بالشراكة مع مجموعة «إيني» الإيطالية.

وجاء في بيان لـ«سوناطراك» أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن «الاكتشاف الأول يتمثل في اكتشاف للغاز المكثف بمكمنين من طبقة الديفوني»، بعد تنقيب قامت به الشركة في «بئر استكشافية في رقعة البحث عين أميناس 2، بحوض إليزي».

وحسب البيان، فقد «بلغت معدلات التدفق المسجلة خلال الاختبارات 300 ألف متر مكعب في اليوم من الغاز و26 مترًا مكعبًا في اليوم من المكثفات من المكمن الأول و213 ألف متر مكعب في اليوم من الغاز و17 مترًا مكعبًا في اليوم من المكثفات من المكمن الثاني».

اكتشاف بالشراكة بين «سوناطراك» و«إيني»

وأشارت «سوناطراك» في بيانها إلى أن الاكتشاف الثاني جرى بالشراكة مع المجموعة الإيطالية «إيني» بعد حفر بئر استكشافية «في رقعة البحث سيف فاطمة 2، الواقع في المنطقة الشمالية من حوض بركين»، لافتة إلى «اكتشاف للنفط الخام في الأحجار الرملية».

وتابع بيان المجموعة الجزائرية: «خلال اختبار الإنتاج، أنتجت البئر 1300 برميل/يوم من النفط و51000 متر مكعب في اليوم من الغاز المصاحب»، مشيرًا إلى أنه «سيجري التكفل بهذين الاكتشافين من خلال تطوير المسار السريع، وذلك نظرا لقربهما من مرافق حالية».

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وأشار البيان إلى نتيجة «إيجابية» ثالثة أثناء حفر بئر في رقعة أبحاث «تاغيت في حوض بشار، حيث جرى الحصول على إنتاج هام من الغاز»، وشدّد على أن هذه النتيجة «تؤكد وجود إمكانات معتبرة من الغاز في هذا الخزان غير المختبر سابقا في منطقة تعتبر محيطا ناشئا».

«سوناطراك» تعلن استثمارات نفطية بـ40 مليار دولار

وفي أوائل يناير، أعلنت مجموعة سوناطراك استثمارات بقيمة 40 مليار دولار بين العامين 2022 و2026 في استكشاف النفط وإنتاجه وتكريره وكذلك التنقيب عن الغاز واستخراجه.

وقال حينها الرئيس التنفيذي للمجموعة، توفيق حكار إن إيرادات المجموعة زادت بنسبة 70 بالمئة في العام 2021 بفضل زيادة بنسبة 19 بالمئة في صادراتها من النفط والغاز.

وتبلغ احتياطيات الجزائر المثبتة من الغاز الطبيعي نحو 2400 مليار متر مكعب، و11% من الغاز المستهلك في أوروبا مصدره الجزائر، فيما تؤمن روسيا للقارة العجوز 47% مما تستهلكه من المادة. والجزائر هي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في أفريقيا والسابع عالميًا.

وتسعى دول عدة إلى الاستغناء عن استيراد موارد الطاقة الروسية منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، وتعتبر الجزائر أحد البدائل. وخلال قمة جزائرية-إيطالية عقدت في 18 يوليو، أعلنت الجزائر زيادة صادراتها من الغاز إلى إيطاليا لتصبح أكبر موردي البلاد، متقدمة في ذلك على روسيا، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.