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مصر والأردن يتفقان على إزالة القيود أمام حركة التجارة بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 12:38 صباحا
مصر والأردن يتفقان على إزالة القيود أمام حركة التجارة بين البلدين
جانب من جلسة المشاورات المصرية الأردنية. القاهرة 24 يوليو 2022 (وزارة الخارجية المصرية)
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اتفقت مصر والأردن، اليوم الإثنين، على إزالة القيود التي تحد من انسياب حركة التجارة بين البلدين، مع تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية بمصر والأردن لتيسير الإجراءات والتعامل مع أي تحديات مستقبلية، فضلاً عن تحديد نقطتيّ اتصال لهذا الهدف في سفارتي البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة مشاورات مصرية أردنية موسعة عُقدت بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية المصرية سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي، وبمشاركة وزراء المالية محمد معيط، والنقل كامل الوزير، والتجارة والصناعة نيفين جامع، عن الجانب المصري، وكل من وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن الجانب الأردني، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين بالبلدين، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية.

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تعاون في مجال النقل
وتناولت جلسة المشاورات عددًا من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للجانبين على ضوء تصاعد التحديات الدولية والإقليمية، والتي انعكست على أمن واستقرار المنطقة. وجرى التطرق أيضًا إلى سبل تعزيز أوجه العلاقات خلال الفترة المقبلة لا سيما على الصعيديّن الاقتصادي والاستثماري وتعزيز حركة التبادل التجاري، وفي مجال النقل، وبما يتسق مع توجهات البلدين بالمضي قُدمًا في دفع مختلف أطر وآليات التعاون بين مصر والأردن في كافة المجالات.

وتباحث الطرقان بشأن المشروعات الثنائية المصرية الأردنية في العديد من القطاعات، لمتابعة مسار تنفيذ هذه المشروعات على نحو يُعظِّم المصالح المشتركة للجانبين، وبما يعكس عمق وتجذر العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلديّن.

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