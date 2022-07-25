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بايدن: الولايات المتحدة لن تشهد ركودا اقتصاديا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 10:47 مساء
بايدن: الولايات المتحدة لن تشهد ركودا اقتصاديا
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استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، أن تدخل الولايات المتحدة في ركود، على الرغم من أن بيانات إجمالي الناتج المحلي التي ستصدر هذا الأسبوع قد تظهر انكماشًا اقتصاديًا للفصل الثاني على التوالي.

وقال بايدن في تصريح للصحفيين: «برأيي لن ندخل في ركود»، مشيرًا إلى بيانات جيدة على صعيد الوظائف، وقد أعرب عن أمله بـ«الانطلاق من هذا النمو السريع إلى النمو المطرد»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي 14 يوليو الجاري، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن التحدي الأكبر للاقتصاد العالمي جاء من الحرب في أوكرانيا، وذلك قبل اجتماع وزاري لمجموعة العشرين في إندونيسيا.

وأوضحت الوزيرة الأميركية، خلال مؤتمر صحفي في جزيرة بالي الإندونيسية آنذاك، أن «التحدي الأكبر لنا يأتي من الحرب التي بدأتها روسيا» في أوكرانيا. وأضافت: «نشهد تداعيات هذه الحرب في جميع أنحاء العالم، خصوصًا في أسعار الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي».

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