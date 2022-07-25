رابع هجوم خلال شهر.. قصف صاروخي يستهدف حقل «دانة غاز» الإماراتي في شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض حقل غاز في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي إلى قصف صاروخي، كما أفاد مسؤول محلي، في رابع هجوم يطال الحقل ذاته خلال شهر، فيما شهدت مواقع للنفط والغاز في الإقليم هجمات مماثلة في الأشهر الأخيرة.

وقال رمك رمضان قائمقام قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، حيث يقع الحقل المستهدف في شمال العراق، المملوك لشركة «دانة غاز» الإماراتية إن «حقل كورمور تعرض إلى قصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا». وأضاف: «حتى الآن الخسائر غير معروفة ونحن بصدد التحقيق لمعرفة الخسائر»، بحسب «فرانس برس».

المرة الرابعة خلال شهر

وهذه المرة الرابعة خلال نحو شهر التي يتعرض فيها هذا الحقل للقصف، دون أن تسفر الهجمات عن خسائر مادية وبشرية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

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ويقع حقل الغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان. وفي الأسابيع الأخيرة، استُهدفت مواقع لإنتاج المحروقات في إقليم كردستان بقذائف صاروخية لم تتبنَ أي جهة إطلاقها.

وسجل أول استهداف بالصواريخ في أبريل، ثم استهدفت في مايو مصفاة نفط كاوركوسك، وهي من أكبر المصافي في المنطقة الغنية بالنفط، الواقعة شمال غرب أربيل عاصمة كردستان العراق.