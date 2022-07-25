ألمانيا: لا يوجد سبب فني لخفض إمدادات «نورد ستريم» من الغاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

أشارت الحكومة الألمانية إلى عدم وجود مبرر تقني لإعلان مجموعة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم»، الإثنين، بأنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم».

وقالت الناطقة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية بعدما أعلنت «غازبروم» أنها ستخفض الإمدادات إلى 33 مليون متر مكعب يوميًا «بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، ما من سبب فني لخفض الإمدادات»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للغاز، الإثنين، أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب يوميًا اعتبارًا من الأربعاء. وذكرت الشركة أنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب «مشكلة تقنية في المحرك».

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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي في أعقاب قمة في طهران، أن شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» ستفي بـ«كامل» التزاماتها تجاه عملائها، في وقت خفضت فيه إمداداتها إلى أوروبا في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا.

عدم ضمان إمدادات الغاز بسبب ظروف «استثنائية»

وأبلغت شركة «غازبروم» الروسية زبائنها في أوروبا، الإثنين الماضي، بأنها لا يمكنها ضمان إمدادات الغاز بسبب ظروف «استثنائية»، وهو ما يزيد المخاطر وسط إجراءات اقتصادية انتقامية بين موسكو والغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الرسالة، المؤرخة في 14 يوليو، إن المحتكر الحكومي للغاز في روسيا يعلن حالة القوة القاهرة بشأن الإمدادات بدءًا من 14 يونيو، وفق «يورو نيوز».

أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا

وقالت شركة «يونيبر» الألمانية للمرافق، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، وهي من بين الزبائن الذين قالوا إنهم تلقوا الرسالة، إنها رفضت رسميًا ذلك المطلب، ووصفته بأنه غير مبرر.

وقالت «آر دبليو إي»، أكبر منتج للكهرباء في ألمانيا ومستورد آخر للغاز الروسي، أيضًا إنها تلقت إخطارًا بالقوة القاهرة. وقالت الشركة: «نرجوكم أن تتفهموا أننا لا يمكننا التعقيب على تفاصليها أو رأينا القانوني».