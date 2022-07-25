Atwasat

مؤشرات على انزلاق تونس إلى أزمة اقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 10:55 صباحا
مؤشرات على انزلاق تونس إلى أزمة اقتصادية
الرئيس التونسي قيس سعيد. (أرشيفية : رويترز)
alwasat radio

تتعرض مالية تونس العامة لضغوط، فيما ترتفع الأسعار بشكل حاد، بما يشكل تحديا اقتصاديا ضخما للرئيس‭ ‬التونسي قيس سعيد، الذي يعتزم تغيير النظام السياسي في استفتاء على الدستور يجرى اليوم الإثنين، بعد معضلات يواجهها الاقتصاد التونسي الذي عانى بشدة في ظل جائحة «كوفيد-19» بسبب اعتماده على السياحة.

وأدت الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة في تونس، إلى التأخر في دفع رواتب الموظفين الحكوميين، ومشكلات في دفع ثمن واردات القمح، بحسب وكالة «رويترز».

وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، اتساع عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام من توقعات سابقة تبلغ 6.7%.

وأضاف أن ذلك يرجع لتزايد قوة الدولار والارتفاع الحاد في أسعار الحبوب والطاقة وتبعات الحرب الأوكرانية، التي قال العباسي إنها أوجدت احتياجات تمويلية إضافية حجمها 1.6 مليار دولار.

ومالية تونس مستنزفة بالفعل جراء واحد من أعلى مخصصات رواتب القطاع العام في العالم، مقارنة بحجم الاقتصاد، وبسبب الإنفاق الكبير على واردات الطاقة ودعم الغذاء.

وزاد من تلك الضغوط تراجع قيمة الدينار التونسي، إلى مستوى 3.18 للدولار في انخفاض نسبته 13.2% حتى 14 يوليو الجاري، عن مستواه قبل عام من ذلك التاريخ.

- تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات

وتأمل الحكومة في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، قيمته أربعة مليارات دولار، مقابل تجميد رواتب القطاع العام وتوظيف عاملين جدد فيه، وخفض دعم الغذاء والطاقة، لكن اتحاد الشغل التونسي الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد، عارض تلك الإجراءات بما يشكل عقبة كبرى أمام تنفيذها.

ارتفاع مخاطر الديون
وقال صندوق النقد الدولي العام الماضي، إن الدين العام التونسي سيصبح غير مستدام حال عدم تفعيل إصلاحات، تحظى بدعم واسع النطاق.

ووفقا لميزانية الدولة لعام 2022، فمن المتوقع أن يبلغ الدين العام لتونس ما يقرب من 114.14 مليار دينار (40 مليار دولار)، بنهاية العام الجاري، بما يشكل 82.6% من الناتج الإجمالي المحلي بزيادة نسبتها 81% عن 2021.

وما يعكس قلق المستثمرين، ارتفاع الفروق في عوائد السندات التونسية، أو العلاوة السعرية التي يطلبها المستثمرون لشراء أداة الدين التونسية بدلا من نظيرتها الأميركية الأكثر أمانا حاليا، إلى واحدة من الأعلى في العالم، وزادت إلى ما يفوق 2800 نقطة أساس، بما يوازي تقريبا ثلاثة أمثال المعدل الذي يثير القلق عادة وهو ألف نقطة أساس.


تخوفات من التخلف عن سداد الديون
وإلى جانب أوكرانيا والسلفادور، تحتل تونس أحد المراكز الثلاثة الأولى في قائمة مورغان ستانلي (NYSE:MS)، للدول التي من المرجح أن تتخلف عن السداد.

ومن المقرر أن يحل أجل استحقاق ما قيمته ثلاثة مليارات دولار تقريبا، من الدين بالعملات الأجنبية بين عامي 2024 و2027.

وتأمل الحكومة، التي لا يمكنها الوصول للأسواق العالمية، أن يفتح اتفاق مع صندوق النقد الدولي الباب أمام دعم مالي أوسع نطاقا.

مستويات تضخم قياسية
ووصل معدل التضخم السنوي في تونس إلى سلسلة من المستويات القياسية هذا العام ولامس 8.2% في يونيو الماضي.

وزادت الحكومة أسعار البنزين ثلاث مرات هذا العام، وتكلفة ملء خزان سيارة تقليدية حاليا 100 دينار، بعد أن كانت 93 دينارا في بداية العام.

وفي مايو الماضي، احتج مزارعون في عدة مناطق على ارتفاع تكلفة علف الحيوانات، وقالت الحكومة إنها سترفع أسعار أغذية منها الحليب والبيض والدواجن.

وتونس منكشفة بشكل خاص على تأثيرات تعطل إمدادات الحبوب بسبب الحرب الأوكرانية، ويقول البنك الدولي إنها تستورد 60% من القمح اللين و66% من الشعير من روسيا وأوكرانيا.

وفي يونيو، وافق البنك الدولي على قرض قيمته 130 مليون دولار من أجل واردات القمح والشعير.

نصف سكان البلاد تحت خط الفقر
وفي مقابلة مع جريدة محلية في مايو، قال وزير الشؤون الاجتماعية إن عدد الأسر المحتاجة زاد من 310 آلاف في 2010 التي بدأت فيها الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية إلى أكثر من 960 ألفا اليوم، مضيفا أن ما يقرب من ستة ملايين تونسي، أو نصف سكان البلاد، تحت خط الفقر.

ومعدل البطالة مرتفع، ووصل إلى 18.4% في 2021 وفقا للبنك الدولي، ويرتفع المعدل بشدة أيضا بين الشبان والنساء وفي غرب البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات

تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة

شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس ...
شاهد: اليابان تصدر أعلى مستوى إنذار بعد ثوران بركان ساكوراجيما.. وتخلي مناطق سكنية

شاهد: اليابان تصدر أعلى مستوى إنذار بعد ثوران بركان ساكوراجيما.. وتخلي مناطق ...
«الكلاسيكو» الودي في قبضة البارسا.. وكورتوا يمنع تألق ليفاندوفسكي في أول ظهور

«الكلاسيكو» الودي في قبضة البارسا.. وكورتوا يمنع تألق ليفاندوفسكي في أول ظهور
طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)

طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)
أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا

أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا
بالزي العسكري.. جونسون يزور مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا

بالزي العسكري.. جونسون يزور مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا
تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة

تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة
عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة

تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة
روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش

روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب

«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي

نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إيفرغراند» الصينية تقيل مديريها التنفيذي والمالي
«إيفرغراند» الصينية تقيل مديريها التنفيذي والمالي
بغداد وأربيل تتفقان على تعزيز الحوار في نزاع النفط
بغداد وأربيل تتفقان على تعزيز الحوار في نزاع النفط
الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستبدال الغاز الروسي بإمدادات من نيجيريا
الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستبدال الغاز الروسي بإمدادات من نيجيريا
الاحتياطي الفيدرالي أمام قرار صعب يوازن بين التضخم والانكماش
الاحتياطي الفيدرالي أمام قرار صعب يوازن بين التضخم والانكماش
لافروف يطمئن المصريين بشأن أزمة الغذاء خلال أولى وجهاته ضمن جولته الأفريقية
لافروف يطمئن المصريين بشأن أزمة الغذاء خلال أولى وجهاته ضمن جولته...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002...
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات ......
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار...
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في البلاد
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في ......
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام لمنطقة اليورو عام 2023
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام......
المزيد
مؤشرات على انزلاق تونس إلى أزمة اقتصادية
مؤشرات على انزلاق تونس إلى أزمة اقتصادية...
«الاحتياطي الفدرالي» أمام قرار صعب يوازن بين التضخم والانكماش
«الاحتياطي الفدرالي» أمام قرار صعب يوازن بين التضخم ......
«سوناطراك» تعلق موقتا تسليم الغاز الجزائري لإسبانيا إثر حادث
«سوناطراك» تعلق موقتا تسليم الغاز الجزائري لإسبانيا إثر حادث...
لافروف يطمئن المصريين بشأن أزمة الغذاء خلال أولى وجهاته ضمن جولته الأفريقية
لافروف يطمئن المصريين بشأن أزمة الغذاء خلال أولى وجهاته ضمن ......
الاحتياطي الفيدرالي أمام قرار صعب يوازن بين التضخم والانكماش
الاحتياطي الفيدرالي أمام قرار صعب يوازن بين التضخم والانكماش...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط