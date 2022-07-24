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الاحتياطي الفيدرالي أمام قرار صعب يوازن بين التضخم والانكماش

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 01:25 مساء
الاحتياطي الفيدرالي أمام قرار صعب يوازن بين التضخم والانكماش
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول, خلال جلسة استماع في مجلس النواب في واشنطن, 23 يونيو 2022. (أ ف ب)
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يأمل الاحتياطي الفدرالي الأميركي، أن يتمكن مرة جديدة من إبطاء التضخم دون التسبب بانكماش اقتصادي مع ترقب إقراره زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسية، الأربعاء، غير أن الموازنة بين التوجهين ستكون عملية دقيقة.

وأوضحت جولي سميث، أستاذة الاقتصاد في جامعة لافاييت في إيتون، بولاية بنسلفانيا الأميركية لوكالة «فرانس برس»، «يحاولون تحقيق ما يطلقون عليه تعبير هبوط ناعم، من خلال محاولة تفادي انكماش».

وأضافت: «السؤال المطروح هو إن كان بإمكانهم تحقيق ذلك.. إنه سؤال يصعب الرد عليه في المرحلة الراهنة».

وتعقد اللجنة النقدية في البنك المركزي الأميركي، اجتماعًا الثلاثاء والأربعاء، ستقرُّ خلاله زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تتراوح حاليًا بين 1.50 و1.75%.

لكن هذا الإبطاء المتعمد للنشاط الاقتصادي يجب ألا يكون شديدًا إلى حد ينعكس سلبًا على الاقتصاد، وبصورة خاصة على سوق العمل.

وقال نائب الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي، دونالد كون، في مقابلة أجرتها معه وكالة «فرانس برس»، «أعتقد أن انكماشًا طفيفًا» مع بطالة أعلى من نسبة 3.7% التي يتوقعها البنك المركزي الأميركي للعام 2022 «سيكون ضروريًا لكسر هذه الدوامة التضخمية»، مضيفًا: «لكن انعدام اليقين هائل».

- الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة 0,75 نقطة مئوية في أكبر زيادة منذ 1994

ويبدو أن هناك إجماعًا حول فرضية زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة (75 نقطة أساسية)، تساوي الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير في منتصف يونيو وكانت الأعلى منذ 1994.

من الممكن أن يفاجئنا الاحتياطي الفدرالي
لكن جولي سميث قالت: «أعتقد أنهم سيزيدون المعدلات بمقدار 75 نقطة أساسية، لكن يبقى من الممكن أن يفاجئنا الاحتياطي الفدرالي».

وأورد أحد أعضاء هيئة حكام الاحتياطي كريستوفر والر أخيرًا، احتمال زيادة قدرها نقطة (مئة نقطة أساسية)، ما سيكون أمرًا غير مسبوق منذ الثمانينات، حين كان رئيس البنك المركزي بول فولكر يواجه تضخمًا يزيد على 10%.

ورأت سميث أن أعضاء اللجنة النقدية «سيناقشون على الأرجح» هذه الفرضية «لمجرد أن أرقام التضخم تبقى سيئة جدًا في الولايات المتحدة»، لكنها اعتبرت أن «المؤشرات الأخرى (...) تفيد بأن الزيادات السابقة في معدلات الفائدة بدأت على الأرجح تعطي مفعولها، أقلّه لإبطاء الطلب في سوق السكن».

تباطؤ شديد في السوق العقارية
والواقع أن السوق العقارية سجلت تباطؤًا شديدًا بسبب أسعار الأملاك الباهظة ومعدلات الفائدة المتصاعدة.

غير أن الموظفين ما زالوا يحظون بآلاف العروض على وظائف لا تجد من يشغلها، والاستهلاك يبقى مرتفعًا رغم أن حجم المبيعات مرتفع بفعل نسبة التضخم.

وأوضحت رئيسة قسم الاقتصاد في معهد أوكسفورد إيكونوميكس، كاثي بوستيانيتش، في مذكرة أن «البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم زيادة في معدلات الفائدة قدرها 75 نقطة أساسية، ولو أنه من الممكن بحث زيادة بمقدار 100 نقطة أساسية».

ورأت أن متانة سوق العمل والاستهلاك توفر للاحتياطي الفدرالي «هامش المناورة الضروري لمواصلة زيادة معدل الفائدة الرئيسية بصورة سريعة».

وحذرت من أن احتمال تحقيق «هبوط ناعم» بنجاح يتراجع «مع تزايد احتمالات الانكماش».

الاقتصاد الأميركي جيد إلى حد يمكنه من تجنب الانكماش
وشددت وزيرة الخزانة جانيت يلين، أخيرًا على أن تحقيق ذلك يتطلب «مهارات وتوافر فرصة»، معتبرة في المقابل أن وضع الاقتصاد الأميركي جيد إلى حد يمكِّنه من تجنب الانكماش.

وفي مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والسكن والسيارات وغيرها في الولايات المتحدة، يعمد الاحتياطي الفدرالي منذ مارس إلى زيادة معدلات فائدته الرئيسية تدريجيًا.

ويهدف هذا الإجراء في ظل تضخم واصل تسارعه في يونيو ليصل إلى 9.1% بمعدل سنوي، إلى جعل القروض أعلى كلفة على الأسر والشركات على السواء، سعيًا لإبطاء الاستهلاك وحلحلة الضغط تاليًا على الأسعار.

وفي الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، دفع التضخم البنك المركزي الأوروبي أيضًا إلى زيادة معدلات الفائدة الخميس، ولأول مرة خلال أكثر من عشر سنوات، مقرًّا حتى زيادة أسرع مما كان متوقعًا بلغت نصف نقطة، ما وضع حدًا لحقبة النسب السلبية.

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