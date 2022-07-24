الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستبدال الغاز الروسي بإمدادات من نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب المدير العام لإدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية ماثيو بالدوين، السبت، إن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على إمدادات غاز إضافية من نيجيريا في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لخفض محتمل للإمدادات الروسية.

كان بالدوين، يتحدث من نيجيريا حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين من أكبر منتج للنفط في أفريقيا خلال الأيام الماضية، بحسب وكالة «رويترز».

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وقال بالدوين إن الاتحاد الأوروبي يستورد 14% من إجمالي إمداداته من الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا، وهناك احتمال لزيادة ذلك إلى المثلين.

وتعمل محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في جزيرة بوني النيجيرية، بنسبة 60% من طاقتها.