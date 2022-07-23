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بغداد وأربيل تتفقان على تعزيز الحوار في نزاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 09:20 مساء
بغداد وأربيل تتفقان على تعزيز الحوار في نزاع النفط
حقل الزبير النفطي في البصرة. (الإنترنت)
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اتفقت الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان، السبت، على «تعميق الحوارات» في نزاع النفط القائم بين الطرفين منذ أشهر على خلفية إجراءات قضائية. 

واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، رئيس حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. وهذه أول زيارة يقوم بها مسرور بارزاني لبغداد منذ العام 2019.  وفي الناحية الاقتصادية، ناقش الطرفان ضرورة تعزيز التنسيق «لتحسين مناخ العمل، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات»، بحسب «فرانس برس». 

وفي ضوء ذلك، اتفقا على «تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم؛ لمعالجة القضايا العالقة، واستمرار العمل للوصول إلى حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في إدارة الملف النفطي»، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي. 

مواجهة قضائية بشأن ملف النفط الشائك
ومنذ مطلع العام، يتواجه الطرفان في القضاء بشأن ملف النفط الشائك.   وفي فبراير، أمرت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى الحكومة المركزية، مانحة بغداد الحق في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها. 

واعتبرت المحكمة الاتحادية أن قانونًا أقر في كردستان العام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. ومذاك، تحاول الحكومة العراقية تطبيق هذا القرار.

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وبناء على دعوى مقدمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد مطلع يوليو أربعة عقود بين إقليم كردستان وشركات كندية وأميركية وبريطانية ونرويجية. 

ويحتمل كذلك أن يطاول الإلغاء ثلاث شركات أجنبية أخرى، يتوقع أن تحسم القرار بشأنها المحكمة نفسها، كما حذر مسؤول كبير في قطاع النفط في بغداد، مفضلاً عدم كشف هويته.  والتقى بارزاني، السبت، كذلك رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. 

رؤية موحدة للتعاطي مع الاعتداء
ويعد العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدر ما معدله 3.3 مليون برميل من النفط الخام في اليوم. أما كردستان، فتنتج في اليوم أكثر من 450 ألف برميل.

ويريد إقليم كردستان فتح الباب أمام التفاوض من أجل أن يحافظ على استقلاليته في مجال النفط. ويعمل على إنشاء شركتين معنيتين باستكشاف النفط وتسويقه، تعملان بالشراكة مع بغداد، وتم عرض هذا المقترح على الحكومة الاتحادية وفق ناطق باسم الحكومة المحلية في أربيل.

لكن الإقليم باشر مطلع يونيو تحركين في القضاء، أحدهما يستهدف وزير النفط العراقي إحسان اسماعيل، الذي تتهمه أربيل بمحاولة «ترهيب» الشركات الأجنبية العاملة في كردستان وفق بيان. وتحدث الكاظمي وبارزاني كذلك عن القصف، الذي أودى الأربعاء بـ9 أشخاص، وشددا على أهمية الاتفاق على «رؤية موحدة للتعاطي مع الاعتداء».

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