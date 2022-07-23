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السودان.. رفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 06:56 مساء
السودان.. رفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال 3 أشهر
محطة وقود بالعاصمة السودانية الخرطوم. (الإنترنت)
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رفعت السلطات السودانية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال ثلاثة أشهر، إذ أعلنت السبت زيادة تقارب 15% في الأسعار مما أثار مخاوف من انعكاس ذلك على أسعار جميع السلع الأساسية.

ووفقًا للزيادة الجديدة، فقد أصبح لتر البنزين يوزع للمستهلك بواقع 760 جنيهًا؛ أي نحو 1.4 دولار مقابل 748 جنيهًا للتر الجازولين. وتأتي الزيادة الجديدة وسط مصاعب اقتصادية كبيرة تعانيها البلاد، أدت إلى انهيار ملحوظ في سعر صرف العملة المحلية، حيث يجري تداول الدولار الواحد عند 565 جنيهًا في السوق الرسمية، وفق «سكاي نيوز».

 الارتفاع في أسعار السلع الأساسية
ويرى مراقبون أن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات ستؤدي إلى مزيد المعاناة في بلد يعيش أكثر من 60% من سكانه تحت خط الفقر. وتنعكس أسعار الوقود بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والنقل، مما يؤدي إلى مزيد الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.

ويعاني الاقتصاد السوداني أزمات كبيرة بعد التدهور المريع الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم عمر البشير التي استمرت منذ 1989 وحتى إطاحته في ثورة شعبية في أبريل 2019. وأثرت تلك الأزمات على معظم الشرائح السكانية.

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وشرع السودان، خلال الفترة التي أعقبت سقوط نظام البشير في أبريل 2019، في الانفتاح نحو المجتمع الدولي بعد شطب اسمه من قائمة الإرهاب؛ وحصوله على تعهدات بشطب جزء كبير من ديونه البالغة 66 مليار دولار ووعود بمساعدات تقدر بنحو 3 مليارات دولار؛ لكن المجتمع الدولي أوقف كل تلك التعهدات في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر.

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