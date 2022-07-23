Atwasat

الجفاف يضرب حقول الأرز في «المثلث الذهبي» الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 03:48 مساء
الجفاف يضرب حقول الأرز في «المثلث الذهبي» الإيطالي
مزارع الأرز داريو فيتسيني يعبر بدارجته النارية أحد حقوله في زيمي. (أ ف ب)
alwasat radio

يخرق هدير محرّك دراجة داريو فيتسيني النارية الصمت في حقول مزرعة «ستيلا» للأرز التي يملكها بينما يتفقد حجم الضرر الذي لحق بها بسبب الجفاف الذي حوّلها إلى خراب، وحيث بدأ التلف يصيب البراعم.

ورصد تقرير لوكالة «فرانس برس» معاناة أصحاب هذة المزارع التي ضربها الجفاف، فيوضح فيتسيني «في الأوقات العادية، ما كنت لأعبر الحقل بالدارجة النارية. في هذه الفترة من السنة كان يفترض أن يبلغ ارتفاع النباتات مستوى الركبة وأن تغمر المياه حقول الأرز. حاليا هي صغيرة جدا والمياه اللازمة لريّها لم تأت أبدا».

«المثلث الذهبي» لحقول الأرز الإيطالية 
وتقع مزرعة «ستيلا» في قرية زيمي التي يحتضنها سهل بو الواقع على بعد 70 كلم إلى جنوب غرب ميلانو، وتعد جزءا من «المثلث الذهبي» لحقول الأرز الإيطالية الذي يمتد من بافيا في إقليم لومبارديا إلى فيرتسيلي ونوفارا في بييمونتي، والذي يعد أكبر منطقة لإنتاج الأرز في أوروبا.

-  الجفاف يهدد نصف أراضي الاتحاد الأوروبي
-  جفاف غير مسبوق في بعض مناطق إسبانيا والبرتغال

ويقول مزارع الأرز البالغ 58  عاما إن «آخر هطول للأمطار جدير بهذه التسمية يعود إلى ديسمبر ولم نشهد سوى القليل من الثلوج على الجبال»، مشيرا إلى أن هذا الأمر مردّه التغيّر المناخي. وبحسب تقديراته، تراجع مدخول فيتسيني بنسبة «80 إلى 90%»، بحسب «فرانس برس».

التشققات على الأرضية الجافة 
وتظهر التشققات على الأرضية الجافة فيما بدأ التلف يصيب براعم الأرز المغطاة بطبقة من الغبار. وقنوات الري الصغيرة التي تمتد على طول الحقول جفّت أو على وشك أن تجف. ومياه نهر بو في أدنى مستوى لها على الإطلاق، وتصل بالقطارة.

ويقول رئيس بلدية زيمي ماسيمو ساروني وهو بدوره مزارع للأرز منذ 30 عاما «ليس الحصاد وحده من تلقى نكسة، النظام البيئي بكامله يحتضر».

وفي الماضي، بحسب ساروني، كانت تصدح في حقول الأرز أصوات الزيزان ونقيق الضفادع وكانت أسراب اليعسوب تملؤها. وكانت طيور مالك الحزين الرمادي وطائر أبو منجل الأبيض تقتات فيها الحشرات.

استنفاذ مخزون المياه بنهاية يوليو
ويضيف «حاليا بات التواجد في الريف وسط صمت مطبق محبطا، يخيل لك أنك على القمر!». وترتوي حقول فيتسيني البالغة مساحتها 50 هكتارا من قناة كافور لجر المياه من نهر بو، فيما ترتوي حقول أرز أخرى في إقليم بافيا من البحيرة الكبرى أو بحيرة كومو.

لكن سلطات إقليم لومبارديا حذّرت من أن مخزون المياه قد يستنفد بنهاية يوليو. وفي مواجهة أسوأ جفاف منذ 70 عاما، أعلنت روما في مطلع يوليو حال الطوارئ في خمسة أقاليم هي إيمياليا-رومانيا وفريولي-فينيتسيا-جوليا ولومباريدا وفينيتسيا وبييمونتي، علما بأن مياه نهر بو تروي أربعة من هذه الأقاليم.

وأعرب ساروني عن أسفه لكون «الزراعة مجبرة على التضحية ببعض الحقول لصالح أخرى، تماما كالطبيب الذي كان يختار معالجة أولئك الذين حظوظ إنقاذهم أكبر إبان جائحة كوفيد-19».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت

استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت
زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار

زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية

بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية
«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»

«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
«الكلام»!؟

«الكلام»!؟
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
حالتنا الليبية

حالتنا الليبية
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا

خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا
جَرة البرلمان الليبي

جَرة البرلمان الليبي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«روساتوم» الروسية تبدأ بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر
«روساتوم» الروسية تبدأ بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من...
تغريم شركة «ديدي» الصينية لخدمات التوصيل بـ1.2 مليار دولار
تغريم شركة «ديدي» الصينية لخدمات التوصيل بـ1.2 مليار دولار
روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستضر بالاقتصاد العالمي
روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستضر بالاقتصاد العالمي
«أمازون» تشتري شركة أميركية للرعاية الصحية مقابل 3.9 مليار دولار
«أمازون» تشتري شركة أميركية للرعاية الصحية مقابل 3.9 مليار دولار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002...
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات ......
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار...
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في البلاد
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في ......
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام لمنطقة اليورو عام 2023
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام......
المزيد
الجفاف يضرب حقول الأرز في «المثلث الذهبي» الإيطالي
الجفاف يضرب حقول الأرز في «المثلث الذهبي» الإيطالي...
لاغارد تتعهد بمكافحة التضخم
لاغارد تتعهد بمكافحة التضخم...
توقعات جديدة حول التضخم تعزز قرار البنك الأوروبي رفع الفائدة 05%
توقعات جديدة حول التضخم تعزز قرار البنك الأوروبي رفع الفائدة......
«أمازون» تشتري شركة أميركية للرعاية الصحية مقابل 3.9 مليار دولار
«أمازون» تشتري شركة أميركية للرعاية الصحية مقابل 3.9 مليار ......
روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستضر بالاقتصاد العالمي
روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستضر بالاقتصاد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط