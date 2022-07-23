الجفاف يضرب حقول الأرز في «المثلث الذهبي» الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

يخرق هدير محرّك دراجة داريو فيتسيني النارية الصمت في حقول مزرعة «ستيلا» للأرز التي يملكها بينما يتفقد حجم الضرر الذي لحق بها بسبب الجفاف الذي حوّلها إلى خراب، وحيث بدأ التلف يصيب البراعم.

ورصد تقرير لوكالة «فرانس برس» معاناة أصحاب هذة المزارع التي ضربها الجفاف، فيوضح فيتسيني «في الأوقات العادية، ما كنت لأعبر الحقل بالدارجة النارية. في هذه الفترة من السنة كان يفترض أن يبلغ ارتفاع النباتات مستوى الركبة وأن تغمر المياه حقول الأرز. حاليا هي صغيرة جدا والمياه اللازمة لريّها لم تأت أبدا».

«المثلث الذهبي» لحقول الأرز الإيطالية

وتقع مزرعة «ستيلا» في قرية زيمي التي يحتضنها سهل بو الواقع على بعد 70 كلم إلى جنوب غرب ميلانو، وتعد جزءا من «المثلث الذهبي» لحقول الأرز الإيطالية الذي يمتد من بافيا في إقليم لومبارديا إلى فيرتسيلي ونوفارا في بييمونتي، والذي يعد أكبر منطقة لإنتاج الأرز في أوروبا.

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ويقول مزارع الأرز البالغ 58 عاما إن «آخر هطول للأمطار جدير بهذه التسمية يعود إلى ديسمبر ولم نشهد سوى القليل من الثلوج على الجبال»، مشيرا إلى أن هذا الأمر مردّه التغيّر المناخي. وبحسب تقديراته، تراجع مدخول فيتسيني بنسبة «80 إلى 90%»، بحسب «فرانس برس».

التشققات على الأرضية الجافة

وتظهر التشققات على الأرضية الجافة فيما بدأ التلف يصيب براعم الأرز المغطاة بطبقة من الغبار. وقنوات الري الصغيرة التي تمتد على طول الحقول جفّت أو على وشك أن تجف. ومياه نهر بو في أدنى مستوى لها على الإطلاق، وتصل بالقطارة.

ويقول رئيس بلدية زيمي ماسيمو ساروني وهو بدوره مزارع للأرز منذ 30 عاما «ليس الحصاد وحده من تلقى نكسة، النظام البيئي بكامله يحتضر».

وفي الماضي، بحسب ساروني، كانت تصدح في حقول الأرز أصوات الزيزان ونقيق الضفادع وكانت أسراب اليعسوب تملؤها. وكانت طيور مالك الحزين الرمادي وطائر أبو منجل الأبيض تقتات فيها الحشرات.

استنفاذ مخزون المياه بنهاية يوليو

ويضيف «حاليا بات التواجد في الريف وسط صمت مطبق محبطا، يخيل لك أنك على القمر!». وترتوي حقول فيتسيني البالغة مساحتها 50 هكتارا من قناة كافور لجر المياه من نهر بو، فيما ترتوي حقول أرز أخرى في إقليم بافيا من البحيرة الكبرى أو بحيرة كومو.

لكن سلطات إقليم لومبارديا حذّرت من أن مخزون المياه قد يستنفد بنهاية يوليو. وفي مواجهة أسوأ جفاف منذ 70 عاما، أعلنت روما في مطلع يوليو حال الطوارئ في خمسة أقاليم هي إيمياليا-رومانيا وفريولي-فينيتسيا-جوليا ولومباريدا وفينيتسيا وبييمونتي، علما بأن مياه نهر بو تروي أربعة من هذه الأقاليم.

وأعرب ساروني عن أسفه لكون «الزراعة مجبرة على التضحية ببعض الحقول لصالح أخرى، تماما كالطبيب الذي كان يختار معالجة أولئك الذين حظوظ إنقاذهم أكبر إبان جائحة كوفيد-19».