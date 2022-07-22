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توقعات جديدة حول التضخم تعزز قرار البنك الأوروبي رفع الفائدة 05%

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 06:59 مساء
توقعات جديدة حول التضخم تعزز قرار البنك الأوروبي رفع الفائدة 05%
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحفي بفرانكفورت الألمانية، 21 يوليو 2022، (ا ف ب)
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كشف مسح اقتصادي نشره البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، أنه من المتوقع أن يظل التضخم فوق 2% على المدى الطويل في منطقة اليورو، ما يدعم مخاوف المؤسسة المالية الأوروبية، ويعزز قرارها رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وأفاد بيان صادر عن البنك المركزي الأوروبي بأن المسح الفصلي أظهر أن الاقتصاديين «رفعوا توقعاتهم للتضخم خلال المراحل» المقبلة، حسب وكالة «فرانس برس».

وبالنسبة للأعوام 2022 و2023 و2024، تصل هذه النسبة إلى 7.3% و3.6% و2.1% على الترتيب، أي 1.3 و1.2 و0.2 نقطة مئوية أكثر من المسح السابق.

وأوضح البنك المركزي أن هذه التقييمات ترتبط بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأيضا بالتأثير الأقوى من المتوقع للزيادات في تكلفة المواد الخام.

ويرى الاقتصاديون الذين أجروا هذا المسح أن التضخم سيكون 2.2% على المدى الطويل، وتحديدا في العام 2027. ويعني ذلك أنه سيكون أعلى من الهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي والمتمثل في 2%.

قرار أوروبي مفاجئ بزيادة أسعار الفائدة 0.5%
وعلمت الوكالة الفرنسية أن المسؤولين في منطقة اليورو اطلعوا على هذا المسح الخميس، ما عزز قرارهم المفاجئ بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية 0.5%، بعدما كان من المتوقع أن يرفعوها 0.25% فقط.

وفي ظل توقع بقاء التضخم فوق 2% لفترة طويلة، يجري الحديث حاليا عن «توقعات التضخم غير المقيدة». وقال كبير الاقتصاديين في «إيه إن جي» كارستن برزيسكي، «لا بد أن هذا الأمر جعل العديد من أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي متوترين للغاية».

من جهة أخرى، كشف المسح عن انخفاض في توقعات النمو في الربع الثاني من العام 2022، وكذلك في العام 2023. وتشير مؤشرات مديري المشتريات لشهر يوليو التي نُشرت الجمعة، إلى أن منطقة اليورو على حافة الركود بسبب انهيار الطلب وارتفاع التكاليف.

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