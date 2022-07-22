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«أمازون» تشتري شركة أميركية للرعاية الصحية مقابل 3,9 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 12:41 مساء
«أمازون» تشتري شركة أميركية للرعاية الصحية مقابل 3,9 مليار دولار
شعار «أمازون» على واجهة أحد مراكز الشركة في بريتيني سور أورج بفرنسا، 14 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
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أعلنت شركة «أمازون»، الخميس، أنها ستستحوذ على شركة «وان ميديكال» للرعاية الصحية الأولية في الولايات المتحدة مقابل 3,9 مليار دولار، في خطوة رئيسية لانتقال عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت إلى القطاع الطبي.

ووسعت الشركة العملاقة بشكل مطرد نشاطها خارج نطاق التجارة الإلكترونية، وقالت في وقت سابق من هذا العام إن خدمة التطبيب عن بعد الخاصة بها، تتوسع على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

«نرى الكثير من الفرص لتحسين جودة التجربة»
وقال النائب الأول لرئيس أمازون للخدمات الصحية نيل ليندساي «نعتقد أن الرعاية الصحية تحتل مكانة عالية في قائمة التجارب التي تحتاج إلى إعادة ابتكار».

وأضاف «نرى الكثير من الفرص لتحسين جودة التجربة ومنح الناس وقتا ثمينا في أيامهم».

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ونمت «وان ميديكال» التي تدير شبكة من ممارسات الرعاية الأولية وخدمات التطبيب عن بعد، في السنوات الماضية وباتت تضم أكثر من 750 ألف عضو.

تأتي هذه الأخبار بعد أن أعلنت «أمازون» في فبراير عن توسيع خدمة «أمازون كير»، التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2019 لتزويد موظفي المجموعة بإمكانية الوصول إلى الأطباء.

وقالت شركة التكنولوجيا إن الخدمة تجمع بين الزيارات الافتراضية للأطباء أو أفراد الجسم التمريضي باستخدام تطبيق «أمازون كير» للهاتف المحمول والرعاية الشخصية من جانب طواقم طبية يجرى إرسالها إلى منازل المرضى.

ونما قطاع التطبيب عن بعد مع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وازداد استخدام الأميركيين لها بنحو 38 مرة مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، وفق تقرير أصدرته «ماكينزي أند كومباني» في يوليو.

وفي الوقت نفسه، يحصل الأميركيون عادةً على تأمينهم الصحي من خلال وظائفهم، لذا فقد دفعت أزمة التوظيف الحالية في الولايات المتحدة أرباب العمل إلى تقديم مزايا جذابة بشكل متزايد.

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