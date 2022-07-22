روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستضر بالاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية الروسية الخميس، إن أحدث مجموعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي غير شرعية وسيكون لها «عواقب وخيمة» على الأمن وقطاعات من الاقتصاد العالمي.

واتفق دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، شملت حظر استيراد الذهب من روسيا وتجميد أصول أكبر بنك في البلاد (سبيربنك)، بحسب وكالة «رويترز».

طريق مسدود وعواقب وخيمة

وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زخاروفا، في بيان ينتقد الإجراءات الأخيرة، «يواصل الاتحاد الأوروبي دفع نفسه إلى طريق مسدود بإصرار يُحسد عليه»، مضيفة «العواقب الوخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي على قطاعات مختلفة من الاقتصاد العالمي أصبحت واضحة بشكل متزايد».

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وأشارت الناطقة إلى أن التكتل المكون من 27 دولة اقترح تخفيف بعض العقوبات التي فرضها في وقت سابق في محاولة لحماية الأمن الغذائي العالمي، معبرة عن أمل موسكو في أن يؤدي ذلك إلى تهيئة الظروف الملائمة لتصدير الحبوب والأسمدة بدون عوائق.

وأضافت «نعلم للأسف أن هناك فجوة ضخمة بين ما يعلنه الاتحاد الأوروبي من نوايا، وبين ما يفعله في الواقع».