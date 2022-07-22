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تغريم شركة «ديدي» الصينية لخدمات التوصيل بـ1.2 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 09:29 صباحا
تغريم شركة «ديدي» الصينية لخدمات التوصيل بـ1.2 مليار دولار
مقر شركة «ديدي» الصينية في بكين، 2 يوليو 2021. (أ ف ب)
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فرضت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الإنترنت في الصين، الخميس، غرامة بنحو 1.2 مليار دولار على شركة «ديدي» المحلية العملاقة لخدمات التوصيل، متهمة اياها بانتهاكات تتعلق ببيانات الزبائن الشخصية.

وأوضحت الهيئة الصينية المسؤولة عن الفضاء الإلكتروني في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أن لديها «دلائل قاطعة» على أنّ «ديدي» انتهكت مرارا القانون الصيني، لا سيما في ما يتعلق بأمن الإنترنت وحماية البيانات الشخصية.

وحُددت الغرامة التي يتعين على الشركة دفعها بمبلغ 8.03 مليار يوان (نحو 1.2 مليار دولار). ومن خلال عملية حسابية أجرتها «فرانس برس» تبيّن أنّ هذا المبلغ يمثل 4.6% من حجم إيرادات الشركة السنوي لسنة 2021.

الاتهامات الموجهة لـ«ديدي»
وتتهم الهيئة الصينية في بيانها «ديدي» بتخزين معلومات شخصية تابعة لأكثر من 57 مليون سائق بطريقة غير قانونية وضمن صيغة غير آمنة بما يكفي. واتُهمت الشركة كذلك بتحليل بيانات للركاب دون علمهم، من بينها صور موجودة في هواتفهم المحمولة.

وقالت الهيئة الصينية المسؤولة عن الفضاء الإلكتروني: «رغم أنّ السلطات التنظيمية أمرت ديدي بتصحيح ممارساتها، إلا أن الشركة لم تجر أي تصحيحات شاملة ومهمة»، وأكدت أن انتهاك الشركة للقانون جرى على مدى سبع سنوات وبدأ منذ يونيو 2015.

وفي المجموع، تتهم الهيئة «ديدي» بانتهاك ثلاثة قوانين هي ذلك المتعلق بالأمن السيبراني، وقانون حماية البيانات وقانون حماية المعلومات الشخصية. أما الشركة فأشارت، الخميس، إلى موافقتها على دفع الغرامة، مشيرة إلى أنها ستنفذ كل ما تطلبه الهيئة.

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