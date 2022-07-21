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«روساتوم» الروسية تبدأ بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 10:15 مساء
«روساتوم» الروسية تبدأ بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر
شعار شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة النووية في صورة ملتقطة في يونيو 2016 خلال معرض في باريس (أ ف ب)
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أعلنت شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة النووية، بدء إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر، وهو «أكبر مشروع تعاون روسي مصري منذ سد أسوان»، بنحو 25 مليار يورو، وفق تقدير الصحف المحلية.

وصبَّ وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، ورئيس روساتوم أليكسي ليخاتشيف، الأربعاء، البلاطة الخرسانية التي ستستخدم كأساس لمحطة الضبعة في شمال البلاد، بحسب بيان صادر عن المجموعة الروسية.

في مطلع مايو، خسرت شركة «روساتوم» أحد أكبر المشاريع الصناعية التي تشارك فيها مجموعة روسية في الاتحاد الأوروبي عندما ألغى تحالف شركات فنلندية عقدا مبرما مع «روساتوم» بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

من ناحية أخرى، يبدو أن مصر التي لم تعلن عن موقف واضح بالوقوف إلى جانب موسكو أو كييف حتى الآن، تواصل خطتها التي أُطلقت في 2015 لتصبح قوة نووية مدنية.

مصر إلى النادي النووي
في 2017، أبرم البلدان اتفاقا لبناء أربعة مفاعلات بطاقة 1200 ميغاوات لكل منها. وقال ليخاتشيف إن «إنشاء أول مفاعل يعني انضمام مصر إلى النادي النووي»، مشيدا بأنه «أكبر مشروع تعاون روسي مصري منذ سد أسوان».

- إلغاء عقد مع «روساتوم» الروسية لبناء محطة نووية في فنلندا

ساعد النظام السوفياتي السابق الرئيس جمال عبد الناصر قبل نصف قرن في بناء السد على بعد 700 كلم من القاهرة لتنظيم فيضان النيل وضمان استقلال مصر الزراعي والكهربائي.

وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بحثت مصر بناء محطة للطاقة النووية في الضبعة، لكن جرى تعليق المشروع بعد كارثة تشيرنوبيل في 1986.

ويأتي البرنامج النووي المصري الجديد بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو أحد «مشاريعه الضخمة» إلى جانب «العاصمة الجديدة» على بعد 50 كلم من القاهرة.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع حوالي 25 مليار يورو، وفق الصحافة المصرية. وتشارك موسكو في التمويل بقرض للسلطات المصرية.

لافروف في القاهرة الأحد
يأتي هذا الإعلان في وقت يتوجه فيه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى القاهرة الأحد المقبل، حيث سيلقي خطابا أمام جامعة الدول العربية.

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