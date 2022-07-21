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البنك الدولي يخصص 100 مليون دولار لمكافحة الجوع في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 09:03 مساء
البنك الدولي يخصص 100 مليون دولار لمكافحة الجوع في السودان
مزارع سوداني يحمل القمح في بلدة اللعوتة على بعد حوالى 70 كيلومترا جنوب غرب الخرطوم. 28 مايو 2022 (أ ف ب)
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أعلن البنك الدولي، الخميس، تخصيص 100 مليون دولار لتوفير «التحويلات النقدية والغذاء» في مواجهة أزمة الغذاء المتفاقمة في السودان، حيث لا تزال المساعدات الدولية متوقفة ردا على «الانقلاب» في أكتوبر.

وأكدت المنظمة المالية أن تخصيص هذه الأموال سيجري «فقط عبر برنامج الأغذية العالمي» لتنفيذ مشروع «شبكة الأمان الطارئة» الجديد في السودان، بسبب «سوء الموسم الزراعي وارتفاع الأسعار العالمية» للمواد الغذائية.

استهداف مليوني سوداني
وأشار بيان صادر عن البنك الدولي إلى أن المئة مليون دولار التي جرى تخصيصها بشكل استثنائي ستستهدف مليوني سوداني يعيشون في انعدام الأمان الغذائي في 11 ولاية في البلاد التي تعد إحدى الدول الأكثر فقرا في العالم.

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وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان، عثمان ديون، أن «أي قرار باستئناف التمويل للحكومة السودانية سيُتخذ بعد تقييم الوضع»، مضيفا أن «البنك الدولي يواصل مراقبة الوضع عن كثب ولا يوجد موعد محدد بعد لمثل هذا القرار».

18 مليون سوداني يواجهون الجوع
وبحسب الأمم المتحدة، فإن سودانيا من كل ثلاثة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في بلد يقترب فيه التضخم من 200% شهريا، وحيث العملة في حالة انخفاض دائم، كما زاد سعر الخبز عشرة أضعاف منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر.

إضافة إلى ذلك، قدرت الأمم المتحدة أنه بحلول سبتمبر سيواجه 18 مليون شخص الجوع، أي نحو نصف السكان. وكانت منظمة «سيف ذي تشيلدرن» غير الحكومية قد أعلنت في يونيو وفاة طفلين بسبب الجوع في شمال دارفور.

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الثلاثاء، إلى أن المنظمة الأممية وجهت تحذيرا يومها لأن «20% فقط من التمويل المخصص للمساعدة الإنسانية الطارئة صرفت في العام 2022، بينما مر نصف العام». وكانت المساعدات الدولية قبل «الانقلاب» في السودان تصل إلى ملياري دولار وتمثل 40% من ميزانية الدولة.

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