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ألمانيا: روسيا عامل عدم أمان في مجال الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 03:11 مساء
ألمانيا: روسيا عامل عدم أمان في مجال الطاقة
خط أنابيب الغاز نورد ستريم . (الإنترنت)
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قالت ألمانيا، الخميس، إن روسيا صارت شريكًا غير موثوق به بشكل متزايد في مجال الطاقة مع استئناف تدفق الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» الرئيسي بمعدل مخفض. 

وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك للصحفيين: «روسيا أصبحت عاملًا متزايدًا لانعدام الأمن في نظام الطاقة... في الواقع، تستخدم روسيا القوة العظمى التي أعطيناها إياها لابتزاز أوروبا وألمانيا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

- الكرملين يتهم الغرب بـ«عرقلة» تسليم الغاز لأوروبا

الكرملين يتهم الغرب بـ«عرقلة» تسليم الغاز
وفي وقت سابق اليوم، أكد الكرملين أن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن كل المشكلات التقنية المتعلقة بتوصيل الغاز الروسي إلى أوروبا، مع استئناف ضخ الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم» بعد فترة من الصيانة. 

ورفض الكرملين الاتهامات التي وجهها الغرب إلى موسكو «بالابتزاز» في قضية الغاز. وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف: «هذه القيود هي التي تمنع إصلاح المعدات، لا سيما التوربينات في محطات الضغط»، وفق «فرانس برس».

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