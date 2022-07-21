البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بنصف نقطة أساسية لأول مرة منذ 2011

القاهرة - بوابة الوسط

رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة، للمرة الأولى منذ 2011 وأكثر مما كان متوقعًا، في وقت تواجه منطقة اليورو تضخمًا متسارعًا وشبح أزمة طاقة.



ويُخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لتصبح صفر% . وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0.50% وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0.75%. وقال البنك إن قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون تبعا للمعطيات، وفق وكالة «فرانس برس».

كما كشف البنك عن أداة جديدة مخصصة للأزمات، تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا.

والأداة التي أطلق عليها «أداة حماية تعميم السياسات» هي برنامج لشراء الأسهم يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة والتي تمثل تهديدا خطيرا على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو، وفق المؤسسة المالية.