المجر تسعى لشراء 700 مليون متر غاز إضافية من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حزب فيدس بزعامة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن وزير الخارجية بيتر سيجارتو سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، لمناقشة تسلم شحنات إضافية من الغاز.

وقال الحزب في بيان اليوم: «من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر، قررت الحكومة شراء 700 مليون متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الكميات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل»، وذلك عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، وفق وكالة «فرانس برس».

واستؤنف اليوم تشغيل أنبوب غاز «نورد ستريم» الرابط بين روسيا وألمانيا، بعد أعمال صيانة استمرت عشرة أيام، وفق الشركة المشغلة للأنبوب التي تحمل الاسم نفسه (نورد ستريم).

وقال الناطق باسم مجموعة «نورد ستريم» إن الأنبوب «يعمل»، دون أن يكشف كمية الغاز التي تتدفق؛ وذلك عقب مخاوف من الحكومة الألمانية ألا تُعيد موسكو ضخ الغاز بعد أعمال الصيانة.