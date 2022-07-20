خطة أوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15% للتحرر من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

اقترحت بروكسل، الأربعاء، خطة تهدف إلى خفض الطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 15% للتغلب على انخفاض الإمدادات الروسية، وذلك عبر الحد من تدفئة بعض المباني وتأجيل إغلاق محطات الطاقة النووية وتشجيع الشركات على تقليل احتياجاتها، وغيرها من الإجراءات.

وفي سبيل الاستعداد لفصل الشتاء، أعدت المفوضية الأوروبية مجموعة من الإجراءات التي ستمكن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 من مواجهة انقطاع محتمل للإمدادات الروسية التي شكلت حتى العام الماضي 40 في المئة من وارداتها، وفق «فرانس برس».

روسيا تستخدم الغاز كسلاح

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، «روسيا تستخدم الغاز كسلاح. في حال الانقطاع التام، يجب أن تكون أوروبا جاهزة».

وتنص الخطة التي لا تزال بحاجة إلى مناقشة الدول الأعضاء، على أنه سيتعين على كل دولة «بذل كل ما في وسعها» لتقليل استهلاكها من الغاز، بين أغسطس 2022 ومارس 2023، بنسبة 15 في المئة على الأقل مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية في الفترة نفسها. وسيتعين على الدول تقديم تفاصيل خريطة طريق بحلول نهاية سبتمبر لتحقيق ذلك.

- «غازكاد» الألمانية تتوقع استئناف إيصال شحنات الغاز الروسي بمستوياتها السابقة

- كندا تقرر تسليم التوربين المشغل لخط أنابيب «نورد ستريم 1» الروسي إلى ألمانيا

وأُوقف العمل بخط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، الذي يمر عبره ثلث شحنات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، في 11 يوليو، للصيانة الروتينية التي من المقرر أن تنتهي الخميس. لكن الأوروبيين يخشون ألا تعيد موسكو ضخ الغاز، لا سيما أنها خفضت شحناتها عبر خط الأنابيب المذكور بنسبة 60% في الأسابيع الماضية.

وتسعى بروكسل إلى تفعيل آلية إنذار للدول السبع والعشرين، تجعل من الممكن تحديد «أهداف ملزمة لخفض الطلب»، في حال وجود «خطر كبير متمثل في نقصٍ خطير أو ارتفاع استثنائي في الطلب». وكانت المفوضية الأوروبية قدمت في الربيع استراتيجية للتحرر من المحروقات الروسية، عبر فرض حد أدنى لملء مخزون الغاز وتنويع الموردين وتطوير الطاقات المتجددة.

زيادة الواردات من النرويج وأذربيجان والجزائر

أهاب فرانس تيمرمانز، نائب رئيسة المفوضية، بالدول إلى التحرك منذ الآن، كي «لا نضطر إلى القيام بذلك في حالة الطوارئ وفي ظروف أكثر كارثية».

ويخشى الأوروبيون شتاءً صعبًا، على الرغم من زيادة الواردات من النرويج وأذربيجان والجزائر، ومضاعفة شحنات الغاز الطبيعي الأميركي المسال ثلاث مرات منذ مارس.

وقدرت فون در لايين إمكانية خفض الاستهلاك السنوي للغاز في الاتحاد الأوروبي بنحو 45 مليار متر مكعب، منها نحو 11 مليار متر مكعب عبر تقليل التدفئة أو تكييف الهواء في المباني. وكانت روسيا وردت في العام 2020 نحو 153 مليار متر مكعب إلى الدول السبع والعشرين.

اعتماد إجراءات ملزمة لخفض التدفئة

وتطلب بروكسل من الدول اعتماد إجراءات ملزمة لخفض التدفئة وتكييف الهواء في المباني العامة والتجارية، «حيث يكون ذلك ممكنًا من الناحية الفنية».

كذلك، تشجع على استخدام مصادر بديلة للتدفئة في المدن. وتوصي بحملات إعلامية لحض الأسر على خفض منظم الحرارة بدرجة واحدة هذا الشتاء، مما سيوفر «ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا».

مع ذلك، يمثل «العملاء المحميون» (الأسر، الخدمات الاجتماعية، المستشفيات، الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يتم ضمان التوريد إليها) أقل من 37% من إجمالي استهلاك الغاز. لذا، تستهدف المفوضية استهلاك محطات إنتاج الكهرباء والصناعات.